«Как стану богатой, куплю квартиру тут». Новосибирцы оценивают популярные ЖК: где наглая охрана, а где — место для своих

Сложно подсчитать точное количество жилых комплексов в Новосибирске: какие-то здания только строятся, а какие-то уже активно заселяют. Зато с симпатиями и антипатиями, кажется, всё более-менее понятно. И, чтобы в этом убедиться, мы вновь заглянули в 2ГИС, где пользователи не скупятся на критику и комплименты, оценивая городскую инфраструктуру. В наш окончательный рейтинг попали 13 жилых комплексов, их оценки распределились от
Мы не брали в расчет ЖК, к которым пользователи оставили меньше трех содержательных отзывов. Также мы не стали включать в обзор строящиеся ЖК и крупные жилые кварталы: как правило, в таких случаях в 2ГИС оценки проставляются каждому дому квартала отдельно. А потому здания в одном жилмассиве или квартале могут иметь кардинально различающиеся оценки.
Почти отлично — от 4 до
4,3 балла
Как это ни странно, отличников даже среди тех ЖК, которые горожане явно любят, нет — везде присутствует небольшая порция критики. Но самую высокую оценку в этой группе получил экоквартал «Flora&Fauna» на Дачном шоссе (2ГИС показывает общий балл за весь квартал. — Прим. ред.) — 4,3.
Flora&Fauna пользователи прямо называют самым красивым кварталом города. Еще отмечают тишину и необычные архитектурные решения. А вот критикуют за отношение к посетителям.
— Самое обидное то, что мы привезли нашу маму сюда на встречу с заказчиком. Так как она дизайнер, мы думали, что, пока ждем, поиграем на детской площадке, но нас, увы, не пустили и пришлось ждать у КПП около двух с половиной часов. Желаю вам такого же отношения во всем, — делится Александр Бойко.
Ответ кого-то из пользователей в защиту обстановки в ЖК тоже не заставил себя долго ждать.
— Не понимаю возмущения тем, что посторонних людей не пропустили посидеть на площадке, а заставили ждать возле КПП. По-моему, это лучшая реклама того, что охрана выполняет свою работу как надо, а не просто для вида там находится. 10 из 10, — написала Екатерина Сафарова.
— Очень красивый дом с оригинальной планировкой и шикарным внутренним двором с Эйфелевой башней. Украшение района! — пишет
— Красивый, но закрытый (только для своих), — добавляет
Чуть хуже оценили известный комплекс на улице Сибревкома — «Флотилию». Трем башням, возвышающимся у Октябрьского моста, поставили
— Раздражают наглые охранники! Второй раз не запускают на территорию доставку продуктов. Один раз — мотивируя тем, что разгружается «Газель», второй — что продукты можно донести и пешком! Чувствую себя как в тюрьме, еще и приходится отстегивать каждый месяц существенную сумму за их бесполезное пребывание тут! Зато когда во дворе не обнаружили летом наш самокат, охрана ничего не видела и не слышала! — негодует Дарья Веретенникова.
— Читаю комментарии, и так смешно становится! Неужто это зависть, а, народ?! Разъяренные граждане говорят: как тут жить в шуме и пыли? Расслабьтесь, у нас двойные стеклопакеты, ничего не слышно, пыль — как и во всем городе, главное вовремя убираться. «Флотилия» — это визитная карточка Новосибирска, — утверждает Rita margarita.
Четверки удостоились сразу два жилых комплекса — «Европейский» (напротив «Ауры») и «Марсель» (на берегу Оби возле Большевистской). О «Европейском» отзывы самые противоречивые: кто-то недоволен большим количеством квартир на этаже (их восемь, если верить отзывам) и уборкой, а кто-то, наоборот, хвалит ЖК за чистоту.
— Приобрели квартиру в этом доме (второй корпус). <…> Окна и правда утоплены, света почти нет в квартире. Отвратительная развязка. Зимой на Военной всё стоит, все пытаются вклиниться, кто едет в «Ауру» с Ипподромской. Консьерж никогда не отвечает. Двора своего нет. Тот, что внутри дома, принадлежит соседнему дому. Парковки нет. Только подземная. Понаставят машин у ворот — невозможно проехать и развернуться. Возможно, в первом корпусе условия лучше. Но во втором ужасно всё, — пишет Мышка Фиджи.
— Отличный дом. Живем три года, — сообщает Олег Грикун.
«Марсель» любят за шикарные виды из окна, своевременную уборку территории и ограждение, которое, как считают жильцы дома, позволило отсечь тех, кто нагло парковался на его территории.
— Может, «Марселю» еще есть куда стремиться, но мне, как человеку, живущему здесь более пяти лет, очень нравится. Переехал сюда из Центрального района. Виды — закачаешься. Звукоизоляция хорошая. Парковок всегда хватает. Надо лишь не лениться потратить три минуты. Народ живет приятный. Всё еще удивительно, как незнакомые люди тебя приветствуют только потому, что вы с ними живете в одном подъезде. Переезжать не планирую. Здесь очень здорово, — говорит Вамид Мелкорезов.
А вот и критика.
— Муравейник почти на 2000 квартир чисто по своей сущности не может являться хорошим жильем. Про убогую архитектуру дома вообще молчу, — категорично заявляет Владислав Волков.
Троечники — от 3,5 до
3,8 балла
Сразу четыре жилых комплекса получили оценку «удовлетворительно». Совсем немного до четверки не хватило «Сосновому бору»: у него
— Ничего особенного, сляпали три бетонные коробки, снесли шикарные ели, Дом спорта, «Отдых» — и... что, вот «это» теперь украшение района? — задается вопросом
Те же, кто доволен жизнью в «Сосновом бору», хвалят природу, наличие парка рядом и тепло в квартирах.
— Живу здесь уже полтора года и не понимаю, откуда столько плохих отзывов об этом ЖК. Наверное, от зависти люди пишут. В этом доме очень хорошая шумоизоляция, соседей слышно в редких случаях. В квартире тепло, часто выключаем даже батареи зимой. Удобное месторасположение и классные площадки, на которых так приятно гулять по вечерам, — рассказывает Алина Шадт.
Оценки в
— Плюсы этого дома — местоположение, а вот минусов, скорее всего, больше: во дворе дома постоянно воняет из канализационной ямы, к этому, конечно, можно привыкнуть, но вот запах никотина, который доходит до восьмого этажа из курилки «Бахетле» по вентиляционной трубе, — это просто невыносимо, — пишет Алена Викторова.
Жизнь в «Доме Маяк» пользователи называют «курортом» и вновь хвалят за красивый вид на реку из окна. Правда, с этим могут быть проблемы, уверен Valera Eremeev:
— Преимущества этого комплекса: потрясающий вид на реку только для квартир с окнами на реку (вторая половина квартир — с видом на сараи и огороды частного сектора), крошечный двор без машин с уютными местами отдыха, маленькой спортивной и тематической детской площадкой в морском стиле со своим маяком, вечно забитый машинами паркинг для жильцов на двух уровнях (менее занятый второй уровень паркинга — только за деньги). Ну и проход и подъезд к дому от Обской или Большевички — это еще то сказочное приключение, которое будет ежедневно доставлять вам удовольствие.
У синей высотки рядом с Заксобранием — ЖК «Статус» —
— Люди такие высокомерные тут живут, окружающих за людей вообще не считают, — утверждает Алексей Жданов.
Неудовлетворительно — от 1,5 до
2,7 балла
В самой малочисленной группе «двоечников» выше всех оценили ЖК «Панорама» — у него
— Шикарный ЖК. Ощущение, будто попала в Европу. Как стану богатой, обязательно куплю тут квартиру, — мечтает Мария Гирник.
Негатива тоже хватает: есть претензии к вывозу мусора и работе охраны, но главным образом — к социальной инфраструктуре рядом.
— Всё хорошо, красиво! А где школа, где детский сад? Действующие школы переполнены, дети учатся в две смены, — указывает Игорь Завацкий.
— ЖК с претензией на комфортную среду: почти в центре, с парком. По факту комфорта — 0. Абсолютно не продумана планировка, ни проехать, ни объехать, дома-муравейники, вместо парка пародия — по факту обычные детские площадки. Идиотские эстакады и виадуки, пробки на въезде. Пару раз была там в гостях и по делам — без крайней необходимости больше не поеду, — недовольна Elena Kozlenko.
— Рядом цыгане, которые каждое утро шарят по мусоркам, воруют игрушки с детской площадки. Вокруг вообще сплошной частный сектор. Как будто в деревне живем. Детская площадка нормальная — большая, комфортная, — отмечает Александр Королев.
Антилидер рейтинга — ЖК «Академия» рядом с Ипподромкой, набравший
— Внешне красивые дома, но находятся в полнейшей изоляции. До Красного проспекта — пешком, через грязь Ипподромки и «Спортмастера», а на авто доехать просто нереально, — считает Jordge Bran.
— Лучше бы застроили это место домами в стиле Шевченко, 17 (малоэтажные клубные дома. — Прим. ред.), зачем опять человейники? — задается вопросом Александр Пицын.
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