«Как стану богатой, куплю квартиру тут». Новосибирцы оценивают популярные ЖК: где наглая охрана, а где — место для своих

Мы не брали в расчет ЖК, к которым пользователи оставили меньше трех содержательных отзывов. Также мы не стали включать в обзор строящиеся ЖК и крупные жилые кварталы: как правило, в таких случаях в 2ГИС оценки проставляются каждому дому квартала отдельно. А потому здания в одном жилмассиве или квартале могут иметь кардинально различающиеся оценки.



Почти отлично — от 4 до 4,3 балла

Как это ни странно, отличников даже среди тех ЖК, которые горожане явно любят, нет — везде присутствует небольшая порция критики. Но самую высокую оценку в этой группе получил экоквартал «Flora&Fauna» на Дачном шоссе (2ГИС показывает общий балл за весь квартал. — Прим. ред.) — 4,3.

