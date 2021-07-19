Мэрия решила избавиться от ненужного жилья — им оказались элитные квартиры

Власти Новосибирска выставили на торги квартиры в элитных домах
Мэрия Новосибирска выставила на торги две элитные квартиры в домах на Зыряновской, 55 и на Кирова, 44/2 — извещения о проведении аукционов опубликованы на муниципальном портале. Заявки на оба варианта будут рассматривать 3 августа 2021 года.
Обе квартиры — двухуровневые. Площадь варианта на Зыряновской, 55 — 164,5 кв. м, квартира расположена на 9–10 этажах дома, его начальная стоимость — 13,67 млн рублей, шаг аукциона — 683,5 тысячи рублей. Аналогичный вариант в том же доме на 9–10 этажах на сервисе N1.RU продают за 16,3 млн рублей.
На Кирова, 44/2 продают квартиру площадью 158,4 кв. м, занимающую 3-й и 4-й этажи. За нее в мэрии рассчитывают получить не меньше 14,3 млн рублей, шаг аукциона — 718,4 тысячи рублей. Близкую по площади 3-комнатную квартиру на одном уровне в этом доме продают с мебелью за 14,9 млн рублей.
В извещениях о предстоящей продаже отмечается, что обе квартиры — без отделки и принадлежат городу Новосибирску. Как следует из выписок ЕГРН и ответа пресс-службы мэрии Новосибирска, квартиру на Зыряновской, 55 муниципалитет получил по договору долевого участия после сдачи дома в эксплуатацию в 2010 году. Дом на Кирова, 44/2 ввели в 2007 году, квартира в нем оформлена по договору об инвестиционной деятельности, но право собственности город получил только в 2013 году. Между тем в выписке ЕГРН нет информации о других собственниках.
Согласно постановлению мэрии от 26 мая 2021 года, квартиры решили выставить на продажу «в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска». В ответ на вопрос корреспондента НГС о том, рассматривалась ли возможность предоставления этих квартир в рамках программы расселения аварийных домов, в пресс-службе мэрии отметили, что потребности в помещениях такой площади при расселении аварийного жилищного фонда не было.
Выставленные на продажу квартиры расположены в том же районе, что и квартира площадью 112,4 кв. м в доме на улице Кирова, 27/3, предоставленная в аренду бывшему главному следователю Андрею Неупокоеву. На это обратил внимание депутат Горсовета Сергей Бойко на сессии 26 мая, писала тайга.инфо. Как следует из ответа департамента строительства и архитектуры на обращение депутата (копия имеется в распоряжении НГС), стоимость аренды квартиры составила всего 8150 рублей в месяц. После увольнения с госслужбы ставку повысили до
На сайте N1.RU есть пример трехкомнатной квартиры из этого дома, похожей площадью 111 кв. м — месячная аренда составляет 50 тысяч.
В 2015 году полиция раскрыла аферу о краже из муниципального имущества около полутора тысяч квартир — их приобретали, в том числе для предоставления нуждающимся в жилье новосибирцам. Через два года стало известно, что квартиры успели перепродать.