Мэрия решила избавиться от ненужного жилья — им оказались элитные квартиры

Мэрия Новосибирска выставила на торги две элитные квартиры в домах на Зыряновской, 55 и на Кирова, 44/2 — извещения о проведении аукционов опубликованы на муниципальном портале. Заявки на оба варианта будут рассматривать 3 августа 2021 года.



Обе квартиры — двухуровневые. Площадь варианта на Зыряновской, 55 — 164,5 кв. м, квартира расположена на 9–10 этажах дома, его начальная стоимость — 13,67 млн рублей, шаг аукциона — 683,5 тысячи рублей. Аналогичный вариант в том же доме на 9–10 этажах на сервисе N1.RU продают за 16,3 млн рублей.

