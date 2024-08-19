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Политика Губернатор назначил нового министра сельского хозяйства Новосибирской области — прошлый ушел из-за проблем со здоровьем

Губернатор назначил нового министра сельского хозяйства Новосибирской области — прошлый ушел из-за проблем со здоровьем

Ранее Андрей Шинделов был первым замом

1 680
12 комментариев
Андрей Шинделов также преподает в НГАУ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового министра сельского хозяйства. Место пустовало два месяца.

— С сегодняшнего дня на должность заместителя председателя правительства области, министра сельского хозяйства назначен Шинделов Андрей Викторович, всем хорошо известный. Просьба взаимодействовать, продолжать совместную работу, — заявил во время оперативного совещания глава региона.

Андрей Шинделов до назначения на должность был первым заместителем министра сельского хозяйства. Сам министр Евгений Лещенко официально ушел в отставку. Он заявил, что решение об увольнение связано с состоянием здоровья.

Ранее губернатор Андрей Травников назначил нового руководителя аппарата губернатора Дениса Кострова.

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Комментарии
12
274444392
19 августа 2024, 10:39
Нужно отнестись к этому с пониманием.
Гость
19 августа 2024, 10:34
А зачем это министерство ? Есть сельхозпредприятия , есть поставщики , есть потребители, зачем эта дорогостоящая прокладка ?
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