Губернатор назначил нового министра сельского хозяйства Новосибирской области — прошлый ушел из-за проблем со здоровьем

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового министра сельского хозяйства. Место пустовало два месяца.
— С сегодняшнего дня на должность заместителя председателя правительства области, министра сельского хозяйства назначен Шинделов Андрей Викторович, всем хорошо известный. Просьба взаимодействовать, продолжать совместную работу, — заявил во время оперативного совещания глава региона.
Андрей Шинделов до назначения на должность был первым заместителем министра сельского хозяйства. Сам министр Евгений Лещенко официально ушел в отставку. Он заявил, что решение об увольнение связано с состоянием здоровья.
Ранее губернатор Андрей Травников назначил нового руководителя аппарата губернатора Дениса Кострова.
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