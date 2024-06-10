Новосибирский министр сельского хозяйства уволился по состоянию здоровья

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко 10 июня официально ушёл в отставку. Об этом НГС сообщили в пресс-службе министерства.
— Действительно, Евгений Михайлович ушёл в отставку по состоянию здоровья. В пятницу, 7 июня у него был последний рабочий день. Обязанности министра с 10 июня исполняет Андрей Шинделов, — уточнили в пресс-службе министерства.
Дозвониться до Евгения Лещенко на момент публикации не удалось. 5 июня он уклончиво ответил на вопрос НГС о своих дальнейших планах.
— Скорее всего деятельность не будет связана с государственной службой, но это пока еще. Окончательное решение не принято, — объяснил министр.
Евгений Лещенко родился в 1966 году в Маслянино Новосибирской области, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», ученый агроном. С 2002 по 2004 год он был заместителем начальника управления сельского хозяйства территориальной администрации Маслянинского района, в 2005–2016 годах — заместитель, начальник управления сельского хозяйства, замглавы по сельскому хозяйству, первый замглавы администрации Черепановского района по сельскому хозяйству.
В 2016 году Евгений Лещенко занял должность заместителя министра — начальника управления отраслевой технологической политики министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Он возглавил министерство в 2018 году. В 2021 году Лещенко стал зампредседателя правительства региона — министром сельского хозяйства Новосибирской области.
7 июня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового управляющего делами мэрии — им стал бывший замминистра юстиции из областного правительства.
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