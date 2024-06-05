«По состоянию здоровья»: министр сельского хозяйства Новосибирской области уходит в отставку

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко подает в отставку. Данные об этом появились в региональных СМИ 5 июня, информацию НГС подтвердил сам министр.
— По состоянию здоровья, — уточнил министр. — Заявление подал, губернатор еще пока решение не принял. Я пока нахожусь на больничном.
Когда будет последний рабочий день министра, еще неизвестно. Евгений Лещенко ответил на вопрос НГС о том, чем он планирует заняться после ухода с должности. Он уточнил, что еще не определился, но предложения имеются.
— Скорее всего деятельность не будет связана с государственной службой, но это пока еще. Окончательное решение не принято, — объяснил министр.
Евгений Лещенко родился в 1966 году в Маслянино Новосибирской области, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», ученый агроном. С 2002 по 2004 год он был заместителем начальника управления сельского хозяйства территориальной администрации Маслянинского района, в 2005–2016 годах — заместитель, начальник управления сельского хозяйства, замглавы по сельскому хозяйству, первый замглавы администрации Черепановского района по сельскому хозяйству.
В 2016 году Евгений Лещенко занял должность заместителя министра — начальника управления отраслевой технологической политики министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Он возглавил министерство в 2018 году. В 2021 году Лещенко стал зампредседателя правительства региона — министром сельского хозяйства Новосибирской области.
В мае губернатор Новосибирской области назначил нового министра культуры. Пост заняла директор краеведческого музея.