НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

зап.

 748мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Травников выбрал руководителя аппарата губернатора

Оставили без забора
Как защититься от мошенников
Как Сбер пиарит Алтай
Жизнь как в кино
Запрещённые программисты
Где учатся отличники
Работает со смертью
Плохое зрение — бич 21 века
Самолёты стали чаще ломаться
НГС в Telegram
Работа Новое назначение в правительстве: Андрей Травников выбрал руководителя аппарата губернатора

Новое назначение в правительстве: Андрей Травников выбрал руководителя аппарата губернатора

Им стал Денис Костров

3 135
70 комментариев
Денису Кострову 38 лет

Глава Новосибирской области Андрей Травников назначил нового руководителя аппарата губернатора. Об этом он сообщил во время оперативного совещания.

— С сегодняшнего дня на должность руководителя аппарата губернатора назначен Денис Васильевич Костров. Многим он хорошо известен. Попрошу теперь с Денисом Васильевичем взаимодействовать, как с руководителем моего аппарата по всем вопросам, — сообщил Андрей Травников.

Ранее Денис Костров работал начальником управления протокольного обеспечения администрации губернатора Новосибирской области и правительства. Также он занимал должность помощника губернатора. До назначения Кострова и. о. руководителя аппарата губернатора была Екатерина Райхман.

В июне министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко официально ушел в отставку. Как заявил сам Евгений, решение об увольнение связано с состоянием здоровья.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Андрей Травников Губернатор Назначение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
72
солдат
12 августа 2024, 10:41
Судя по рукам - тяжелее ручки не держал ...
Светлана В-ва
12 августа 2024, 10:36
ты на руки то его погляди)
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,49

Владимир,44

Kirill,27

Serg,54

Константин,41

Анастасия,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление