Новое назначение в правительстве: Андрей Травников выбрал руководителя аппарата губернатора

Денису Кострову 38 лет Источник: Правительство НСО, Татьяна Фатеева / NGS.RU











Глава Новосибирской области Андрей Травников назначил нового руководителя аппарата губернатора. Об этом он сообщил во время оперативного совещания.



— С сегодняшнего дня на должность руководителя аппарата губернатора назначен Денис Васильевич Костров. Многим он хорошо известен. Попрошу теперь с Денисом Васильевичем взаимодействовать, как с руководителем моего аппарата по всем вопросам, — сообщил Андрей Травников.

Ранее Денис Костров работал начальником управления протокольного обеспечения администрации губернатора Новосибирской области и правительства. Также он занимал должность помощника губернатора. До назначения Кострова и. о. руководителя аппарата губернатора была Екатерина Райхман.

В июне министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко официально ушел в отставку. Как заявил сам Евгений, решение об увольнение связано с состоянием здоровья.