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Депутаты назначили дату публичных слушаний по проекту об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Их проведут в апреле

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Предложения по проекту об отмене выборов можно направить до 5 апреля

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В Новосибирске 11 апреля пройдут публичные слушания об изменении порядка выбора мэра. Ранее депутаты Заксобрания поддержали проект, согласно которому в Новосибирске главу города будут назначать из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

— Предлагается назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав на 11 апреля 2023 года в 10:00 в большом зале мэрии Новосибирска. Установить срок для подачи замечаний, предложений по проекту не позднее 5 апреля, — озвучил решение комиссии депутат Игорь Атякшев.

За проведение слушаний проголосовали 29 депутатов из 38 человек, 7 депутатов воздержались, 1 высказался против.

Новосибирская общественная палата направила в Заксобрание обращение об отмене прямых выборов мэра города в январе этого года. Действующий мэр Анатолий Локоть отказался комментировать эту инициативу.

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