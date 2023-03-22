Депутаты назначили дату публичных слушаний по проекту об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

В Новосибирске 11 апреля пройдут публичные слушания об изменении порядка выбора мэра. Ранее депутаты Заксобрания поддержали проект, согласно которому в Новосибирске главу города будут назначать из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
— Предлагается назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав на 11 апреля 2023 года в 10:00 в большом зале мэрии Новосибирска. Установить срок для подачи замечаний, предложений по проекту не позднее 5 апреля, — озвучил решение комиссии депутат Игорь Атякшев.
За проведение слушаний проголосовали 29 депутатов из 38 человек, 7 депутатов воздержались, 1 высказался против.
Новосибирская общественная палата направила в Заксобрание обращение об отмене прямых выборов мэра города в январе этого года. Действующий мэр Анатолий Локоть отказался комментировать эту инициативу.