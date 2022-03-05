Кадровые эксперты прогнозируют рост зарплат — каких сфер коснется тенденция

Кадровые аналитики SuperJob прогнозируют рост зарплат в некоторых сферах — об этом они сообщили в ответ на запрос НГС о новых тенденциях на рынке труда.



Сейчас, по данным сервиса по поиску работу, на рынке труда инерция, то есть пока активность работодателей держится на уровне прошлого года. Специалисты предполагают, что высокий спрос на сотрудников останется в отраслях, ответственных за импортозамещение.

— Как и во время предшествующих кризисов, работодатели будут активно искать и «хантить» профессионалов, а компании будут стремиться удерживать их от смены работы, и самый действенный метод очевиден — это деньги, поэтому зарплаты будут расти, но разными темпами, — пришли к выводу аналитики SuperJob. — Так, основываясь на наблюдениях о росте заработных плат в кризисные периоды новейшей истории, SuperJob прогнозирует прирост средних рыночных зарплат программистов минимум на 25% уже к концу этого года (в номинальном выражении без учета инфляции).