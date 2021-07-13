Как работают в «Лазурите»: сотрудников тайно пишут на диктофон, но могут подарить им «Мерседес» или 1 миллион рублей

НГС продолжает серию публикаций про компании, в которых работают новосибирцы. В прошлых выпусках мы рассказывали про работу в ИКЕА, «Леруа Мерлен» и компании «Академия Кофе». Очередной выпуск рубрики посвящен работе в ТД «Лазурит» (производство мебели). Компания из Калининграда, но в Новосибирске находится главный распределительный центр по Сибири и, как выяснилось, кладезь кандидатов в топ-менеджеры. Компания растет — можно найти много свободных вакансий в связи с открытием новых салонов в Новосибирске и соседних городах. У сотрудников белая зарплата, беспроцентный кредит на мебель, обучение и возможность карьерного роста. В компании «Лазурит» рассказали про условия для сотрудников, в том числе объяснили, с чем связаны негативные отзывы бывших работников.
10 лет назад Мария Чмыхова начала карьеру в «Лазурите» с позиции продавца, а сейчас работает исполнительным директором Сибирского регионального отделения. Поэтому, говорит она, возможность движения по карьерной лестнице — реальность, главное — желание работать.
«Лазурит» — довольно известный бренд мебели в Новосибирске. Но здесь находится только главный офис по всей Сибири. Вообще компания из Калининграда, там и делают всю мебель.
Производство началось в 1992 году. Сегодня по всей стране (в 9 федеральных округах) открыто 520 фирменных салонов «Лазурит», в компании работают 7 тысяч сотрудников. В Новосибирске есть логистический департамент, распределительный центр по СФО, 18 торговых точек, где работают 90 человек, финансовый департамент, отдел кадров, бухгалтерия, юристы, IT-специалисты, декоратор, который занимается оформлением интерьера в салонах по всей Сибири.
Вакансии и зарплата
По данным HeadHunter, на сегодняшний день больше всего вакансий от «Торгового дома Лазурит» — в сфере продаж с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей (такая сумма указана в описании вакансий). Кроме того, нужен рабочий персонал и специалисты в сфере транспорта и логистики.
По словам Марии Чмыховой, сейчас в Сибири 102 салона, в ближайшие полгода открываются еще 23. В Новосибирске планируют открыть три торговые точки, поэтому и появились вакансии продавца-дизайнера, заместителя управляющего салоном, управляющего салоном, сборщиков мебели.
— У нас нет фиксированной зарплаты и нет потолка, — говорит исполнительный директор. — Зарплата зависит от того, какой объем продаж получился у сотрудника. Мы платим еженедельно, то есть каждую пятницу за отработанную неделю сотрудник получает зарплату. Зарплата состоит из оклада, процентов с продаж, бонусов по акциям (то есть увеличение объемов продаж определенной серии товаров). Процент с продаж одинаковый по всей Сибири.
— В среднем минимальная зарплата получается 30, средняя, если разделить сумму зарплаты на количество сотрудников по Сибири, — 47 тысяч рублей. Максимальные заработки — от 80 до 120 у лидирующих. Это речь про продавцов. Если брать в целом Сибирское региональное отделение, то количество сотрудников у нас 470 именно продавцов в салонах, из них порядка 100 человек — которые имеют доход выше 80. То есть средний доход — порядка 48–50 тысяч, — привела она пример расчетов заработка.
Оклад — от 500 до 700 рублей за смену, в зависимости от количества отработанных часов. Фиксированной цифры оклада нет, так как сотрудники могут иногда работать на других точках, где опять же разный график работы.
Зарплата белая, всё по нормам ТК, подчеркивает руководитель. График работы составляют за 2 месяца, и он гибкий, что дает место для маневра. Кроме того, по согласию двух сторон человек может перейти на смены в салоны с большим трафиком посетителей, если хочется продать больше.
Требования к кандидатам и обучение
Мария Чмыхова говорит, что опыт и образование для сотрудников не имеют принципиального значения, так как компания проводит свое обучение. Кроме того, нет возрастных и гендерных предпочтений. Самой взрослой сотруднице — 58 лет, она работает управляющей салоном.
Главное качество, на которое обращают внимание на собеседовании, — это позитивное отношение к жизни, желание развиваться, коммуникативные навыки. Что касается коммуникаций, берут и тех людей, которым, на первый взгляд, они не присущи, потому что опыт показывает — такие сотрудники раскрываются уже в период обучения и потом показывают высокие результаты.
Продавца обучают основам интерьера, дизайна помещений. Обучение-тренинг длится 3–5 дней, в зависимости от того, сколько человек в группе. По итогам обучения у сотрудника появляются базовые знания по стилям, цветам, краскам, которые используются в интерьерах. Продавцы-дизайнеры учатся работать в 1С, программе 3D-моделирования пространства, чтобы дать покупателю наглядное представление о том, как будет выглядеть мебель в его квартире.
Во время обучения сотрудник уже официально трудоустроен, то есть дни обучения оплачиваются. Это считается вводом в должность продавца. На тренинге учатся поведению в салоне, работе с покупателями. Кроме того, уточняет Мария Чмыхова, у «Лазурита» есть специальный учебный портал с так называемыми внутренними школами.
— То есть обычный дизайнер-продавец, работая в компании больше трех месяцев, когда уже более-менее изучил ассортимент, понял условия, правила и согласился, что лучше быть знающим, чем новичком, может поступить в эту школу и проходить видеоуроки, — говорит она. — Изучают стандарты, проходят аттестации по каждому из 12 блоков. Это материалы, которые они могли получить где-то в институте.
Директор сибирского отделения говорит, что в компании всегда рады карьерному росту сотрудников, поэтому они часто переходят на внутренние вакансии. Например, из продавцов в управляющие салоном. Если на вакансию управляющего приходит человек без опыта работы в продажах «Лазурита», то он должен его получить.
— Мы рады кандидатам с управленческим навыком, но для нас важно, чтобы они прошли нашу школу продаж. Потому что очень некорректно получается, когда человек не знает внутренних стандартов, ассортимента, внутренних правил, глоссария. На это требуется время, поэтому мы даем возможность людям со стороны войти в должность, пройдя период перехода через продавца.
Стажировка может длиться от 1 до 3 месяцев (в компании говорят, что всё зависит от человека). При этом работает он всё-таки в должности управляющего.
Базовые правила и тайные покупатели
В компании есть базовые требования к работникам: внешний вид (сотрудникам, кстати, выдают форму), правила поведения в салонах — нельзя жевать жвачку во время диалога с покупателем или есть за рабочими столами. Есть специальный бренд-бук, стандарт, который определяет, как и что должно быть по всем стандартам, от официальных писем, оформления салонов до внешнего вида продавца, оформления рекламных материалов.
— Мебель у нас — это сегмент «средний плюс». Клиент, который готов купить такую мебель, хочет соответствующего качества обслуживания. За это мы готовы платить сотрудникам. Если есть качество обслуживания, клиент больше покупает. Если клиент покупает, значит сотрудник больше зарабатывает, — объясняет Мария Чмыхова.
Соответствие базовым стандартам проверяют тайные покупатели. Они делают запись на диктофон, которая позволяет услышать, как сотрудники общаются с клиентами.
— Есть чек-лист, в котором прописано, например, что человек должен получить внимание продавца в течение первых трех минут, находясь на выставке. То есть покупатель не может очень долго ходить и искать его — это недопустимо. Каждый клиент должен услышать про акции или, например, о том, что у нас есть уникальное предложение по рассрочке на 36 месяцев с учетом скидки без переплаты.
Бонусы
В компании акцентируют, что важно поддерживать дух сплоченности сотрудников из всех городов. Один из способов — корпоративные конкурсы, в которых лучшие получают призы, например едут за границу.
— Так, до пандемии, в 2019 году от каждого федерального округа было определено какое-то количество человек, и команда из 150 сотрудников полетела в Турцию на 5 дней. Там была интересная развлекательная программа, где сотрудники почувствовали причастность к большой компании. Могли обменяться опытом, познакомиться с коллегами из других городов, — рассказывает исполнительный директор Сибирского отделения компании.
Поехать смогли лучшие сотрудники — отбор был по уровню продаж, знанию ассортимента. Сотрудники следили за своим рейтингом в этом соревновании через базу 1С. Подобные конкурсы проходят раз в год. В качестве призов разыгрывали автомобиль «Мерседес», телефоны, ноутбуки, сертификаты на приобретение мебели «Лазурит», 1 миллион рублей.
Кстати, в компании есть так называемый «Клуб миллионеров Лазурит», куда входят сотрудники, достигающие самых высоких продаж за месяц. Их награждают позолоченными бейджами. Чтобы попасть в список «миллионеров», нужно продать, например, 10 спален за один месяц.
Мебель для сотрудников
Логично предположить, что для сотрудников, которые работают в компании, производящей мебель, должны быть какие-то скидки на эту мебель.
В «Лазурите» этот бонус регламентирован по всем городам, где представлена компания. Скидки для сотрудников — от 5 до 12%, в зависимости от того, сколько времени человек работает. Дополнительную скидку на мебель (в том числе на которую есть акция) получают сотрудники, работающие от полугода.
Кроме того, компания платит проценты за кредит, который сотрудник может взять на покупку мебели.
— Мы сотрудничаем с двенадцатью банками, в которых можем предоставить [кредит] без переплаты и первоначального взноса. Примерно на 36 месяцев, чтобы обставить всю квартиру, будет платеж всего 5 тысяч рублей. То есть это беспроцентный кредит, проценты по кредиту мы берем на себя.
Отзывы сотрудников
Показатель текучки в «Лазурите» — в среднем 5–7% по СФО. По Новосибирску штат практически заполнен, если есть где-то дефицит кадров, то это связано с открытием новых салонов или переходом сотрудников на более высокие должности.
В интернете много отзывов про работу в компании «Лазурит». Из плюсов перечислены: белая зарплата каждую неделю, официальное трудоустройство, обучение, тренинги, возможность продавцам занять руководящую должность.
Отрицательных отзывов немало. Главные претензии к компании — работа в праздничные дни, депремирование.
— График ужасный, все субботы-воскресенья всегда рабочие. Бешеные «штрафы» за тайного покупателя, за невыполнение плана по собранке, по мягкой мебели, — пишет на сайте otrude.net дизайнер-продавец из новосибирского салона.
Исполнительный директор Сибирского отделения объясняет, что в компании нет депремирования сотрудников в первые два месяца и напоминает, что по тайному покупателю есть чек-лист, в котором прописаны все требования к сотруднику.
— Если есть мотивация, должна быть и демотивация. Невозможно премиями и бонусами вести команду, иначе наступит некоторый хаос. Контроль должен быть, это создает дисциплину и ответственность каждого человека, — уверена она. — Я понимаю, о чём говорят те, кто недоволен штрафами. У нас действительно нужно работать. Благодаря выполнению, исполнению и принятию стандартов работы мы поддерживаем высокий уровень обслуживания. Но чтобы его поддерживать, необходимо, чтобы сотрудники соответствовали этому уровню. Например, если к покупателю в течение трех минут никто не подошел. У нас минимум три сотрудника, которые обязаны обслуживать покупателя. Если подошел позднее чем через три минуты, сумма депремирования будет 100 рублей.
Также, по ее словам, депремируют, если продавец не рассказал про возможность доставки, бесплатного хранения, выгодного приобретения в рассрочку и услугах выездного дизайнера.
Однако до пандемии депремирования было гораздо больше, говорит Мария Чмыхова. Оно касалось невыполнения плана по продажам. Сейчас условия изменились.
— После пандемии мы отменили все демотивации, кроме чек-листа по тайному покупателю. До этого было за невыполнение плана по продажам. Например, за выполнение плана можно получить 10 тысяч бонусов. Если выполняешь этот план ниже чем на 80%, то демотивация была 500 рублей. С 2020 года это отменили.
Что касается графика работы — эти возможные неудобства для сотрудников связаны с тем, что покупатели чаще ходят за покупками именно в выходные. Но для сотрудников это возможность больше заработать, объясняют в компании.
Карьерный рост и возможность переехать
Примерно один человек в месяц точно куда-то переезжает (имеется ввиду перевод из одного города в другой), говорит исполнительный директор. А сибиряки в компании считаются первыми кандидатами на руководящие должности.
— Есть движение из Омска в Краснодар или из Барнаула в Сочи. Но очень часто и из Краснодара едут в Новосибирск. Или из Москвы в Красноярск. Есть и обратное движение, — говорит Мария Чмыхова. — Я поработала в четырех федеральных округах и хочу сказать, что менталитет сибиряков особенный. Больше собранности, желания соответствовать правилам, стандартам. Не просто ленно проводить свой рабочий день. Здесь больше интересных замотивированных людей, этим отличается Сибирь. В ТД «Лазурит» хоть и не самый максимальный по выручке, но кадровый резерв в управляющий состав для всех региональных отделений. Мы являемся кладезью управленцев, директоров, исполнительных директоров.
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