Как работают в «Лазурите»: сотрудников тайно пишут на диктофон, но могут подарить им «Мерседес» или 1 миллион рублей

— Мебель у нас — это сегмент «средний плюс». Клиент, который готов купить такую мебель, хочет соответствующего качества обслуживания. За это мы готовы платить сотрудникам. Если есть качество обслуживания, клиент больше покупает. Если клиент покупает, значит сотрудник больше зарабатывает, — объясняет Мария Чмыхова.



Соответствие базовым стандартам проверяют тайные покупатели. Они делают запись на диктофон, которая позволяет услышать, как сотрудники общаются с клиентами.

— Есть чек-лист, в котором прописано, например, что человек должен получить внимание продавца в течение первых трех минут, находясь на выставке. То есть покупатель не может очень долго ходить и искать его — это недопустимо. Каждый клиент должен услышать про акции или, например, о том, что у нас есть уникальное предложение по рассрочке на 36 месяцев с учетом скидки без переплаты.

Бонусы

В компании акцентируют, что важно поддерживать дух сплоченности сотрудников из всех городов. Один из способов — корпоративные конкурсы, в которых лучшие получают призы, например едут за границу.

— Так, до пандемии, в 2019 году от каждого федерального округа было определено какое-то количество человек, и команда из 150 сотрудников полетела в Турцию на 5 дней. Там была интересная развлекательная программа, где сотрудники почувствовали причастность к большой компании. Могли обменяться опытом, познакомиться с коллегами из других городов, — рассказывает исполнительный директор Сибирского отделения компании.



Поехать смогли лучшие сотрудники — отбор был по уровню продаж, знанию ассортимента. Сотрудники следили за своим рейтингом в этом соревновании через базу 1С. Подобные конкурсы проходят раз в год. В качестве призов разыгрывали автомобиль «Мерседес», телефоны, ноутбуки, сертификаты на приобретение мебели «Лазурит», 1 миллион рублей.

Кстати, в компании есть так называемый «Клуб миллионеров Лазурит», куда входят сотрудники, достигающие самых высоких продаж за месяц. Их награждают позолоченными бейджами. Чтобы попасть в список «миллионеров», нужно продать, например, 10 спален за один месяц.

Мебель для сотрудников

Логично предположить, что для сотрудников, которые работают в компании, производящей мебель, должны быть какие-то скидки на эту мебель.

В «Лазурите» этот бонус регламентирован по всем городам, где представлена компания. Скидки для сотрудников — от 5 до 12%, в зависимости от того, сколько времени человек работает. Дополнительную скидку на мебель (в том числе на которую есть акция) получают сотрудники, работающие от полугода.

Кроме того, компания платит проценты за кредит, который сотрудник может взять на покупку мебели.



— Мы сотрудничаем с двенадцатью банками, в которых можем предоставить [кредит] без переплаты и первоначального взноса. Примерно на 36 месяцев, чтобы обставить всю квартиру, будет платеж всего 5 тысяч рублей. То есть это беспроцентный кредит, проценты по кредиту мы берем на себя.