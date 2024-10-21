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Происшествия Конфликт футболистов и монтаж украшений к Новому году: главные события 21 октября

Конфликт футболистов и монтаж украшений к Новому году: главные события 21 октября

5 событий, которые произошли в городе

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4 комментария

Публикуем в одном дайджесте 5 событий, которые произошли в регионе

В Новосибирской области каждый день происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационный порталов. Многие из них вызывают общественный интерес но некоторые остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали 5 событий, которые произошли в городе.

В Новосибирске капитана футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника

О конфликте спортсменов сообщила болельщица Ольга в официальной группе во «ВКонтакте». Капитана команды «Сибирь» Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову.

Сибирячка заявила, что спортсмену провели операцию, и добавила, что это был личный конфликт. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» утверждают, что драку на тренировке команды подтвердили источники.

Позже выяснилось, что полицейские начали проверку.

В Новосибирске автомобилист подрался с велокурьером

Потасовка произошла на улице Королева — в конфликте участвовали автомобилист и курьер на электровелосипеде. Как заявил водитель, курьер опасно вел себя на дороге, что и стало причиной драки. Велокурьер также рассказал свою версию событий.

Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году

В центре Новосибирска начали монтировать новогодние украшения. Работы проводили в Первомайском сквере — рабочие обматывали гирляндами деревья на аллеях парка.

При этом основной этап украшения города к Новому году начнется с 10 ноября.

Назван новый срок открытия полосы на Октябрьском мосту

21 октября стало известно, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного ранее срока. Подрядчики пообещали выполнить работы досрочно и открыть движение в середине ноября.

Более 1,2 миллиарда направят на строительство четвертого моста

В Новосибирской области свыше 1,2 миллиарда рублей планируется направить из регионального бюджета на завершение строительства четвертого моста. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

В министерстве заявили, что в 2024 году по соглашению с Федеральным дорожным агентством осуществлено финансирование в полном объеме на сумму 737,32 млн рублей, остаток — 1 239,039 млн рублей, деньги предусмотрены на следующий год.

В пресс-службе группы «ВИС» уточнили, что 1,2 миллиарда рублей — не дополнительные выделенные средства. Их направят в рамках бюджета проекта.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
4
Гость
1 час
как бы прикончить дурную затею с перекрытием на Ленина ?????
Гость
1 час
Самые лучшие НОВОСТИ: В телеграмме "беженцы " с Украины жалуются, что их выгоняют из Европы 😂. На Украине массовые задержание - облавы! Мужики убегают в лес , не хотят воевать с Россей, прячутся. Кто не успел - силой увозят в неизвестном направлении😂 Зеленскому ровно на народ Украины, он продал и землю и своих земляков - кайфует на Лазурном берегу - тратит деньги и смеётся над украинцами😂 Прекрасные НОВОСТИ 😂😂😂😂😂😂
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