Конфликт футболистов и монтаж украшений к Новому году: главные события 21 октября

Публикуем в одном дайджесте 5 событий, которые произошли в регионе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области каждый день происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационный порталов. Многие из них вызывают общественный интерес но некоторые остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали 5 событий, которые произошли в городе.

В Новосибирске капитана футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника

О конфликте спортсменов сообщила болельщица Ольга в официальной группе во «ВКонтакте». Капитана команды «Сибирь» Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову.

Сибирячка заявила, что спортсмену провели операцию, и добавила, что это был личный конфликт. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» утверждают, что драку на тренировке команды подтвердили источники.

Позже выяснилось, что полицейские начали проверку.

В Новосибирске автомобилист подрался с велокурьером

Потасовка произошла на улице Королева — в конфликте участвовали автомобилист и курьер на электровелосипеде. Как заявил водитель, курьер опасно вел себя на дороге, что и стало причиной драки. Велокурьер также рассказал свою версию событий.

Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году

В центре Новосибирска начали монтировать новогодние украшения. Работы проводили в Первомайском сквере — рабочие обматывали гирляндами деревья на аллеях парка.

При этом основной этап украшения города к Новому году начнется с 10 ноября.

Назван новый срок открытия полосы на Октябрьском мосту

21 октября стало известно, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного ранее срока. Подрядчики пообещали выполнить работы досрочно и открыть движение в середине ноября.

Более 1,2 миллиарда направят на строительство четвертого моста

В Новосибирской области свыше 1,2 миллиарда рублей планируется направить из регионального бюджета на завершение строительства четвертого моста. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

В министерстве заявили, что в 2024 году по соглашению с Федеральным дорожным агентством осуществлено финансирование в полном объеме на сумму 737,32 млн рублей, остаток — 1 239,039 млн рублей, деньги предусмотрены на следующий год.