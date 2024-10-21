Конфликт футболистов и монтаж украшений к Новому году: главные события 21 октября

В Новосибирской области каждый день происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационный порталов. Многие из них вызывают общественный интерес но некоторые остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали 5 событий, которые произошли в городе.
В Новосибирске капитана футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника
О конфликте спортсменов сообщила болельщица Ольга в официальной группе во «ВКонтакте». Капитана команды «Сибирь» Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову.
Сибирячка заявила, что спортсмену провели операцию, и добавила, что это был личный конфликт. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» утверждают, что драку на тренировке команды подтвердили источники.
Позже выяснилось, что полицейские начали проверку.
В Новосибирске автомобилист подрался с велокурьером
Потасовка произошла на улице Королева — в конфликте участвовали автомобилист и курьер на электровелосипеде. Как заявил водитель, курьер опасно вел себя на дороге, что и стало причиной драки. Велокурьер также рассказал свою версию событий.
Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году
В центре Новосибирска начали монтировать новогодние украшения. Работы проводили в Первомайском сквере — рабочие обматывали гирляндами деревья на аллеях парка.
При этом основной этап украшения города к Новому году начнется с 10 ноября.
Назван новый срок открытия полосы на Октябрьском мосту
21 октября стало известно, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного ранее срока. Подрядчики пообещали выполнить работы досрочно и открыть движение в середине ноября.
Более 1,2 миллиарда направят на строительство четвертого моста
В Новосибирской области свыше 1,2 миллиарда рублей планируется направить из регионального бюджета на завершение строительства четвертого моста. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.
В министерстве заявили, что в 2024 году по соглашению с Федеральным дорожным агентством осуществлено финансирование в полном объеме на сумму 737,32 млн рублей, остаток — 1 239,039 млн рублей, деньги предусмотрены на следующий год.
В пресс-службе группы «ВИС» уточнили, что 1,2 миллиарда рублей — не дополнительные выделенные средства. Их направят в рамках бюджета проекта.