НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 746мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

Новосибирск начали готовить к Новому году

Закладки на 71 миллион
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Взлетели ставки по кредитам
Запретное озеро на Алтае
Тайны дома на Инской
Авто с маркетплейса
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Назван новый срок открытия полосы на Октябрьском мосту в Новосибирске

Назван новый срок открытия полосы на Октябрьском мосту в Новосибирске

Подрядчики пообещали выполнить работы досрочно

3 764
18 комментариев

«Гормост» контролирует работы на Октябрьском мосту

Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного ранее срока. Завершить ремонт должны были не позднее декабря.

— «Гормост» контролирует выполнение важной задачи — возобновление шестиполосного движения по Октябрьскому мосту. Основные работы близки к завершению. Подрядчики обещают выполнить все работы досрочно и открыть движение в середине ноября,  — объяснил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска на оперативном совещании при губернаторе региона.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Мосты Новосибирска постоянно попадают в повестку, как проблемные объекты. Журналистка НГС поговорила с экспертами о том, почему Новосибирск остался без нормально функционирующих мостов и кто за это может дорого заплатить, помимо автомобилистов, конечно.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Аарон Вассертрум
1 час
"Завершить ремонт должны были не позднее декабря." - Льдом зальют?
Гость
1 час
Назван срок следующего объявления о переносе сроков
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Илья,41

Mariya,37

Yuliya,39

Мирослава,34

Константин,32

Pavel,48

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление