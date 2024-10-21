Назван новый срок открытия полосы на Октябрьском мосту в Новосибирске

Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного ранее срока. Завершить ремонт должны были не позднее декабря .

— «Гормост» контролирует выполнение важной задачи — возобновление шестиполосного движения по Октябрьскому мосту. Основные работы близки к завершению. Подрядчики обещают выполнить все работы досрочно и открыть движение в середине ноября, — объяснил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска на оперативном совещании при губернаторе региона.

Мосты Новосибирска постоянно попадают в повестку, как проблемные объекты. Журналистка НГС поговорила с экспертами о том, почему Новосибирск остался без нормально функционирующих мостов и кто за это может дорого заплатить, помимо автомобилистов, конечно.