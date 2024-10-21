В Новосибирске полиция проводит проверку после драки футболистов

Силовики устанавливают обстоятельства происшествия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске полицейские проводят проверку после конфликта, произошедшего между членами футбольной команды «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В отдел полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями, — уточнили в ведомстве.

Как объяснили НГС в ведомстве, информация поступила из медицинского учреждения. По предварительным данным, сибиряк получил травму в результате конфликта на территории спорткомплекса. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

— По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в полиции.

О потасовке стало известно 21 октября. Капитана футбольной команды «Сибирь» Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову — об этом заявила болельщица в официальной группе во «ВКонтакте».

Под постом о стартовом составе перед матчем 19 октября один из пользователей написал, что пора бы увидеть Попова. Ему ответила болельщица, представившись близким другом семьи. Полузащитнику якобы провели операцию.

— Он в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и всё скрывают, — сообщила сибирячка.

Она добавила, что это был личный конфликт. Информацию о происшествии также опубликовал телеграм-канал «ACT-54 Black». В нем утверждают, что драку на тренировке команды подтвердили источники.