«Сломал челюсть»: капитана новосибирской футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника

37-летний Сергей Нарылков является капитаном команды Источник: ФК «Сибирь» / «ВКонтакте»











Капитана футбольной команды «Сибирь» 37-летнего Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. Об этом сообщила болельщица Ольга в официальной группе во «ВКонтакте».

Под постом о стартовом составе перед игрой 19 октября один из болельщиков написал, что пора бы увидеть Попова. Ему ответила Ольга, которая представилась близким другом семьи, что полузащитнику была проведена операция.

— Он в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и всё скрывают. Но наши органы власти разберутся и виновники будут наказаны, — рассказал сибирячка.

Как добавила женщина, это был личный конфликт. На сообщения корреспондента НГС в соцсети «ВКонтакте» Ольга не отвечает.

Источник: ФК «Сибирь» / «ВКонтакте»











Информацию о конфликте опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как утверждает редакция, конфликт и драку подтвердили источники.

— Сразу несколько источников редакции, близких к футбольному клубу, подтвердили драку на тренировке команды и последующую госпитализацию молодого полузащитника, — сообщили в «АСТ-54».

Константину Попову 22 года Источник: ФК «Сибирь» / «ВКонтакте»











В пресс-службе ФК «Сибирь» на сообщения корреспондента НГС не отвечают. На сайте никакой информации о травме Константина Попова нет.