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Происшествия «Сломал челюсть»: капитана новосибирской футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника

«Сломал челюсть»: капитана новосибирской футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника

Драка произошла на тренировке

1 336
14 комментариев

37-летний Сергей Нарылков является капитаном команды

Капитана футбольной команды «Сибирь» 37-летнего Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. Об этом сообщила болельщица Ольга в официальной группе во «ВКонтакте».

Под постом о стартовом составе перед игрой 19 октября один из болельщиков написал, что пора бы увидеть Попова. Ему ответила Ольга, которая представилась близким другом семьи, что полузащитнику была проведена операция.

— Он в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и всё скрывают. Но наши органы власти разберутся и виновники будут наказаны, — рассказал сибирячка.

Как добавила женщина, это был личный конфликт. На сообщения корреспондента НГС в соцсети «ВКонтакте» Ольга не отвечает.

Информацию о конфликте опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как утверждает редакция, конфликт и драку подтвердили источники.

— Сразу несколько источников редакции, близких к футбольному клубу, подтвердили драку на тренировке команды и последующую госпитализацию молодого полузащитника, — сообщили в «АСТ-54».

Константину Попову 22 года

В пресс-службе ФК «Сибирь» на сообщения корреспондента НГС не отвечают. На сайте никакой информации о травме Константина Попова нет.

Если вам известны обстоятельства конфликта, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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ФК «Сибирь» не так давно переименовался из «Новосибирска». Прошлый сезон у клуба был не очень удачным, в том числе в финансовом плане. Корреспондент НГС изучил финансовые показатели футбольного «Новосибирска» и попытался разобраться в экономической составляющей деятельности команды.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Новосибирск Футбол Драка Челюсть
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Комментарии
14
Почётный гражданин Левосибирска
18 минут
Травмы, нанесенные в пылу спортивного азарта не могут считаться криминальными. У подруги травмированного спортсмена проснулся финансовый интерес.
ВспыЖ
28 минут
Прикольно, НГС черпает новости из телеги))))
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