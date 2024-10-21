«Сломал челюсть»: капитана новосибирской футбольной команды обвинили в нападении на полузащитника

Капитана футбольной команды «Сибирь» 37-летнего Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. Об этом сообщила болельщица Ольга в официальной группе во «ВКонтакте».
Под постом о стартовом составе перед игрой 19 октября один из болельщиков написал, что пора бы увидеть Попова. Ему ответила Ольга, которая представилась близким другом семьи, что полузащитнику была проведена операция.
— Он в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и всё скрывают. Но наши органы власти разберутся и виновники будут наказаны, — рассказал сибирячка.
Как добавила женщина, это был личный конфликт. На сообщения корреспондента НГС в соцсети «ВКонтакте» Ольга не отвечает.
Информацию о конфликте опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как утверждает редакция, конфликт и драку подтвердили источники.
— Сразу несколько источников редакции, близких к футбольному клубу, подтвердили драку на тренировке команды и последующую госпитализацию молодого полузащитника, — сообщили в «АСТ-54».
В пресс-службе ФК «Сибирь» на сообщения корреспондента НГС не отвечают. На сайте никакой информации о травме Константина Попова нет.
ФК «Сибирь» не так давно переименовался из «Новосибирска». Прошлый сезон у клуба был не очень удачным, в том числе в финансовом плане. Корреспондент НГС изучил финансовые показатели футбольного «Новосибирска» и попытался разобраться в экономической составляющей деятельности команды.