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Криминал «Били двое, третий смотрел»: в новосибирском колледже группа подростков напала на сироту

«Били двое, третий смотрел»: в новосибирском колледже группа подростков напала на сироту

Полиция проводит проверку

4 284
30 комментариев

Инцидент произошел в колледже в Ленинском районе

В новосибирском колледже группа подростков избила сироту. Об этом заявил у себя в телеграм-канале депутат заксобрания НСО от КПРФ Роман Яковлев. К нему обратились местные жители, и он взял ситуация под депутатский контроль.

Роман Яковлев опубликовал рассказ одного из учеников колледжа.

— Били двое, третий смотрел. Вышел преподаватель из кабинета, они прекратили тогда. Парень, на которого совершено нападение, — сирота. Нападавшие приставали к нему неделю, и не только к нему, — вспомнил студент.

Пострадавший сейчас на больничном. У него травмы носа. Роман Яковлев опубликовал переписки студентов и справку из больницы. Также депутат обратился в МВД и к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что в отдел полиции «Ленинский» заявление поступало. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дозвониться до колледжа корреспондент НГС не смогла.

На прошлой неделе капитана футбольной команды «Сибирь» 37-летнего Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику Константину Попову. 22-летний футболист попал в больницу.

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Комментарии
30
Татьяна 53
49 минут
То есть, чтобы решить какой-то вопрос надо обращаться к депутату
ex_Tommy58
38 минут
А засуетились ты, будь у жертвы мама с папой?
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