«Били двое, третий смотрел»: в новосибирском колледже группа подростков напала на сироту

Инцидент произошел в колледже в Ленинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирском колледже группа подростков избила сироту. Об этом заявил у себя в телеграм-канале депутат заксобрания НСО от КПРФ Роман Яковлев. К нему обратились местные жители, и он взял ситуация под депутатский контроль.

Роман Яковлев опубликовал рассказ одного из учеников колледжа.

— Били двое, третий смотрел. Вышел преподаватель из кабинета, они прекратили тогда. Парень, на которого совершено нападение, — сирота. Нападавшие приставали к нему неделю, и не только к нему, — вспомнил студент.

Пострадавший сейчас на больничном. У него травмы носа. Роман Яковлев опубликовал переписки студентов и справку из больницы. Также депутат обратился в МВД и к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что в отдел полиции «Ленинский» заявление поступало. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дозвониться до колледжа корреспондент НГС не смогла.