В Новосибирске более 1,2 миллиарда направят на строительство четвертого моста через Обь

Деньги направят на завершение строительных работ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области более 1,2 миллиарда рублей планируется направить из регионального бюджета на завершение строительства четвертого моста через Обь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

— В 2024 году в соответствии с соглашением с Федеральным дорожным агентством осуществлено финансирование в полном объеме на сумму 737,32 млн рублей. Остаток финансирования составляет 1 239,039 млн рублей, — сказано в сообщении.

Уточняется, что деньги предусмотрены на следующий год. Работы проводят за счет средств госфинансирования и инвестиций концессионера.

В сообщении сказано, что в 2022 году из-за удорожания стройматериалов правительство России выделило на продолжение работ около 7,2 миллиарда рублей.

—Все средства компенсации переведены на счет концессионера, но банк разблокирует их по факту подтверждения целевого расходования, — заявили в ТАСС.

НГС обратился в ГК «ВИС» с просьбой прокомментировать данные.

В октябре в Новосибирске показали новое видео с четвертым мостом. Строители проводили «испытания на прочность».