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Дороги и транспорт В Новосибирске более 1,2 миллиарда направят на строительство четвертого моста через Обь

В Новосибирске более 1,2 миллиарда направят на строительство четвертого моста через Обь

Деньги предусмотрены на следующий год

1 194
29 комментариев

Деньги направят на завершение строительных работ

В Новосибирской области более 1,2 миллиарда рублей планируется направить из регионального бюджета на завершение строительства четвертого моста через Обь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

— В 2024 году в соответствии с соглашением с Федеральным дорожным агентством осуществлено финансирование в полном объеме на сумму 737,32 млн рублей. Остаток финансирования составляет 1 239,039 млн рублей, — сказано в сообщении.

Уточняется, что деньги предусмотрены на следующий год. Работы проводят за счет средств госфинансирования и инвестиций концессионера.

В сообщении сказано, что в 2022 году из-за удорожания стройматериалов правительство России выделило на продолжение работ около 7,2 миллиарда рублей.

—Все средства компенсации переведены на счет концессионера, но банк разблокирует их по факту подтверждения целевого расходования, — заявили в ТАСС.

НГС обратился в ГК «ВИС» с просьбой прокомментировать данные.

В октябре в Новосибирске показали новое видео с четвертым мостом. Строители проводили «испытания на прочность».

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Обновлено.
В пресс-службе группы «ВИС» НГС объяснили, что 1,2 миллиарда рублей — не дополнительные выделенные средства. Их направят в рамках бюджета проекта.

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Комментарии
29
276371930
18 минут
А можно узнать полную сумму потраченную на строительство этого моста,и из каких источников она поступила? Что-то мне кажется что "платность" этого моста ,в связи с ничтожностью вложения группой ВИС в его общую себестоимость ,должна быть аннулирована.
Владимир Еврей
14 минут
Почему же сибмосту не выделили деньги (? Когда все подорожало или боялись конкуренции ? Что они выйдут на четвертый , совпадение ?
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