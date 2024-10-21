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Новосибирск начали готовить к Новому году

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Город Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году — фото

Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году — фото

Первыми украшениями стали гирлянды

754
3 комментария

Появятся ли в этом году новые украшения, пока неизвестно

В Первомайском сквере Новосибирска начали монтировать новогодние украшения. Фотограф НГС Андрей Бортко посмотрел, как сегодня там идут работы.

Основной этап украшения города к Новому году начнется с 10 ноября

Пока рабочие только обматывают гирляндами деревья на аллеях парка.

Первомайский сквер — одна из главных праздничных площадок

НГС отправил в мэрию запрос по подготовке города к праздникам.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что город к Новому году начнут украшать с 10 ноября. Редакция НГС обратилась в мэрию за разъяснением, почему Первомайский сквер начали украшать раньше.

Ранее в городской администрации НГС рассказали, что часть улицы Ленина сделают пешеходной с 10 ноября 2024 года до 10 января 2025 года. Движение автомобилей запретят только на одном участке — от площади Ленина до улицы Советской.

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Новый год Украшение города Первомайский сквер Улица Ленина Новосибирск
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Комментарии
3
Гость
15 минут
Правильно! Каждая канава должна быть украшена гирляндой! Вообще-то, СГК уже с лета заботливо украшает город гирляндами! Заботливо развешивает гирлянды сигнальных огней на каждой своей яме и её загородке из ФБМ или оранжевой сетки! Учитесь, недотёпы из Мэрии!
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
12 минут
Новосибирцев это не обрадует, вот сейчас увидите в комментариях какие они, новосибирцы, неблагодарные и как начнут возмущаться и выражать свое недовольство.
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