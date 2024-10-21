Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году — фото

Появятся ли в этом году новые украшения, пока неизвестно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Первомайском сквере Новосибирска начали монтировать новогодние украшения. Фотограф НГС Андрей Бортко посмотрел, как сегодня там идут работы.

Основной этап украшения города к Новому году начнется с 10 ноября Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пока рабочие только обматывают гирляндами деревья на аллеях парка.

Первомайский сквер — одна из главных праздничных площадок Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











НГС отправил в мэрию запрос по подготовке города к праздникам.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что город к Новому году начнут украшать с 10 ноября. Редакция НГС обратилась в мэрию за разъяснением, почему Первомайский сквер начали украшать раньше.