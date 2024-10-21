Первомайский сквер Новосибирска начали украшать к Новому году — фото

В Первомайском сквере Новосибирска начали монтировать новогодние украшения. Фотограф НГС Андрей Бортко посмотрел, как сегодня там идут работы.
Пока рабочие только обматывают гирляндами деревья на аллеях парка.
НГС отправил в мэрию запрос по подготовке города к праздникам.
Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что город к Новому году начнут украшать с 10 ноября. Редакция НГС обратилась в мэрию за разъяснением, почему Первомайский сквер начали украшать раньше.
Ранее в городской администрации НГС рассказали, что часть улицы Ленина сделают пешеходной с 10 ноября 2024 года до 10 января 2025 года. Движение автомобилей запретят только на одном участке — от площади Ленина до улицы Советской.