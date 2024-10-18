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Дороги и транспорт Пешеходная улица Ленина Точные даты и участок перекрытия улицы Ленина назвали в мэрии Новосибирска

Точные даты и участок перекрытия улицы Ленина назвали в мэрии Новосибирска

Сейчас проект постановления находится на согласовании

1 056
14 комментариев

Украшать город начнут с 10 ноября

Участок улицы Ленина перекроют с 10 ноября 2024-го по 10 февраля 2025 года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции НГС.

Движение автомобилей запретят только на одном участке — от площади Ленина до улицы Советской. Проект постановления уже подготовлен департаментом транспорта и находится на согласовании.

— Опыт предыдущих лет показал, что новогоднее пространство пешеходной части улицы Ленина является точкой притяжения не только горожан, но и туристов, прибывающих в наш город в зимний период, — добавили в департаменте культуры мэрии Новосибирска

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В прошлом году улицу перекрывали позже — 17 ноября.

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Комментарии
13
281138735
6 минут
Многие тут пишут про Первомайский сквер! Согласна на 100%. Не понятно, почему местным властям не приходят в голову столь очевидные вещи? С горем пополам привели в мал мало божеский вид этот сквер, ну так и сделайте его центром притяжения! Тем более, что локаций для украшения и прогулок там предостаточно! И скамейки есть и возможность наставить киосков с шаурмой на время прогулок туристов! ))))))
mirror
48 минут
Мэрия, на кой черт перекрывать этот участок? Город итак колом стоит, и вы вредительством занимаетесь. Есть отличный Первомайский сквер, сквер у Оперного, набережная наконец, развлекайтесь там с "зонами отдыха" и едальнями. Оставьте в покое улицу Ленина.
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