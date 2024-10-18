Точные даты и участок перекрытия улицы Ленина назвали в мэрии Новосибирска

Участок улицы Ленина перекроют с 10 ноября 2024-го по 10 февраля 2025 года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции НГС.
Движение автомобилей запретят только на одном участке — от площади Ленина до улицы Советской. Проект постановления уже подготовлен департаментом транспорта и находится на согласовании.
— Опыт предыдущих лет показал, что новогоднее пространство пешеходной части улицы Ленина является точкой притяжения не только горожан, но и туристов, прибывающих в наш город в зимний период, — добавили в департаменте культуры мэрии Новосибирска
В прошлом году улицу перекрывали позже — 17 ноября.