«Окружен добротой и заботой»: в Новосибирске показали фотографии с младенцем, которого бросили на мусорке

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ), мать ребенка была задержана. 19 февраля сибирячке выбрали меру пресечения, ей назначили арест в СИЗО на 1 месяц 28 дней.

