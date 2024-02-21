«Окружен добротой и заботой»: в Новосибирске показали фотографии с младенцем, которого бросили на мусорке

В Новосибирске показали, как выглядит новорожденный мальчик Иван, который пострадал от рук своей матери. Кадры с ребенком опубликовала пресс-служба СУ СК РФ по региону.
В сообщении сказано, что следователи посетили областную клиническую больницу, в которой лежит ребенок. Он находится на лечении в медучреждении.
— Благодаря квалифицированной помощи врачей его жизни ничего не угрожает. Мальчик окружен добротой и заботой со стороны медицинского персонала, — подчеркнули в ведомстве.
В сообщении сказано, что следователи встретились с персоналом больницы и узнали о состоянии ребенка. Врачи, по данным ведомства, заявили, что ему оказывается необходимая медпомощь.
О происшествии стало известно 16 февраля. Брошенного младенца нашел на мусорке житель Новосибирска Иван Журавлев. Он сообщал, что случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет. По словам одной из очевидцев, ребенку дали имя Иван, в честь спасителя.
Младенец находился в реанимации, но позже его перевели в отделение патологии новорожденных. Выяснилось, что ребенок родился 15 февраля — за день до происшествия.
В результате следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ), мать ребенка была задержана. 19 февраля сибирячке выбрали меру пресечения, ей назначили арест в СИЗО на 1 месяц 28 дней.