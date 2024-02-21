Брошенному на мусорке в Новосибирске младенцу могут найти новую семью — как выбирают опекунов

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко объяснили, кто может стать опекуном ребенка, которого нашли на мусорке.
Сейчас решается вопрос о лишении родительских прав матери, оставившей ребенка завернутым в пакет. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Как уточнили в аппартае уполномоченного, прежде всего решение будут принимать в интересах малыша. При этом специалисты учтут выводы следствия.
Преимущественным правом на опекунство обладают близкие родственники, в том числе бабушки и дедушки. При выборе человека в первую очередь учитываются его личные качества, а также способность потенциальных опекунов заботиться о младенце.
— Но сведения о личности предполагаемого опекуна, а также о ребенке, оставшемся без попечения родителей, относятся к персональным данным и не подлежат разглашению. Решение о его назначении будет принимать орган опеки и попечительства, — прокомментировали редакции в аппарате.
Ситуация остается на личном контроле Надежды Болтенко.
Брошенного младенца обнаружил новосибирец Иван Журавлёв 16 февраля. Мужчина рассказал подробности спасения. По словам очевидицы, когда ребенка только привезли в больницу, врачи называли его Иваном в честь спасителя. Мальчика уже перевели из реанимации. НГС поговорил с адвокатом и выяснил, какое наказание грозит сибирячке, оставившей мылыша.