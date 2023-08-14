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Тема дняНовосибирец получил штраф за запуск беспилотника
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Мужчина запустил беспилотник в центре Новосибирска и получил штраф

Теперь он заплатит 32 тысячи рублей за полет без разрешения

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Инцидент произошел в июне этого года

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Жителя Новосибирска оштрафовали за использование беспилотника. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина в центре города запускал летательный аппарат без полученного разрешения.

— В июне 2023 года житель Новосибирска осуществил запуск беспилотного летательного аппарата, который не был поставлен на государственный учет, без разрешения уполномоченного органа обслуживания воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса С, а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления на выполнение такого полета, — пояснили в прокуратуре на транспорте.

Владельца дрона обвинили в нарушении правил использования воздушного пространства и управлении воздушным судном, не поставленным на государственный учет. Мужчину оштрафовали на 32 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее беспилотники атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Из-за этого движение судов в порту временно запретили.

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