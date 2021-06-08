Гриб от взрыва в новосибирском цеху попал на фото очевидца

Появились фото после взрыва на Плотинной улице в Советском районе. Там горел производственный цех — в пожаре погибла женщина-лаборантка.
— Стоял на балконе, услышал небольшой хлопок. Спустя где-то секунду второй, сильный, с ощутимым толчком взрывной волны. И уже после увидел «грибок», схватил телефон, сфотографировал, — рассказал очевидец Алексей.
После взрыва в цеху на Плотинной начался пожар, на месте работали спасатели МЧС.
— В первую очередь спасателям необходимо проверить горящее помещение на наличие людей. Включившись в звено газодымозащитной службы, они проникли внутрь — работу осложняли высокая температура и сильная задымленность, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Впоследствии чего разрушились перегородки и остекления здания, произошло частичное обрушение кровли, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Как сообщил начальник отдела ГО и ЧС Юрий Перязев, во время происшествия погибла женщина. Сейчас пожар ликвидирован.
В феврале в Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарным пришлось вызывать подкрепление.