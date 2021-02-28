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В Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарные вызвали подкрепление

Огонь распространялся на соседние отсеки строения

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Через час пожарные локализовали возгорание

Через час пожарные локализовали возгорание

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В Новосибирске загорелся склад со спецтехникой

Вечером в воскресенье, 28 февраля, в Октябрьском районе вспыхнул пожар на складе.

Сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа по улице Автогенной поступило в пожарную службу в 20:30. На момент прибытия пожарных подразделений из здания склада площадью 200 кв. м шел густой черный дым. Было решено задействовать дополнительные силы МЧС.

— Со слов администрации объекта, внутри находится спецтехника. Сейчас сотрудники МЧС вскрывают соседние отсеки склада и продолжают ликвидировать пожар. Информации о пострадавших и угрозе соседним строениям не поступало, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

Через час пожарные локализовали возгорание. Огонь распространялся по деревянным конструкциям на соседние отсеки строения, выполненного частично из металла, частично из дерева и обшитого металлическими листами.

На месте создали штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи воды проложили магистральные линии до ближайших пожарных гидрантов, также организовали дополнительный подвоз воды автоцистернами.

Работу пожарным осложняют большие сугробы на территории объекта и на кровле склада. Предварительная площадь пожара составила 100 кв. м. Работы продолжаются.

Обновлено

Менее полутора часов понадобилось пожарным, чтобы затушить пламя в отсеке складского помещения, где располагался цех по ремонту спецтехники. Сейчас они продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции. Помимо сугробов, работу специалистам также осложняла высокая температура горения внутри строения, особенности конструкций и пожарная нагрузка.

В январе на территории металлобазы на ОбьГЭСе вспыхнул автомобиль — очевидцы сообщили в дежурные службы, что слышали взрыв.

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