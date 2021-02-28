В Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарные вызвали подкрепление

Вечером в воскресенье, 28 февраля , в Октябрьском районе вспыхнул пожар на складе.



Сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа по улице Автогенной поступило в пожарную службу в 20:30. На момент прибытия пожарных подразделений из здания склада площадью 200 кв. м шел густой черный дым. Было решено задействовать дополнительные силы МЧС.