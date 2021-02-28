В Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарные вызвали подкрепление

В Новосибирске загорелся склад со спецтехникой
Вечером в воскресенье,
Сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа по улице Автогенной поступило в пожарную службу в 20:30. На момент прибытия пожарных подразделений из здания склада площадью
— Со слов администрации объекта, внутри находится спецтехника. Сейчас сотрудники МЧС вскрывают соседние отсеки склада и продолжают ликвидировать пожар. Информации о пострадавших и угрозе соседним строениям не поступало, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления
Через час пожарные локализовали возгорание. Огонь распространялся по деревянным конструкциям на соседние отсеки строения, выполненного частично из металла, частично из дерева и обшитого металлическими листами.
На месте создали штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи воды проложили магистральные линии до ближайших пожарных гидрантов, также организовали дополнительный подвоз воды автоцистернами.
Работу пожарным осложняют большие сугробы на территории объекта и на кровле склада. Предварительная площадь пожара составила
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Менее полутора часов понадобилось пожарным, чтобы затушить пламя в отсеке складского помещения, где располагался цех по ремонту спецтехники. Сейчас они продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции. Помимо сугробов, работу специалистам также осложняла высокая температура горения внутри строения, особенности конструкций и пожарная нагрузка.
В январе на территории металлобазы на ОбьГЭСе вспыхнул автомобиль — очевидцы сообщили в дежурные службы, что слышали взрыв.