«На предприятии что-то взорвалось»: на территории металлобазы на Обгэсе загорелся автомобиль

На территории металлобазы в Новосибирске загорелся автомобиль
Вечером 16 января в микрорайоне ОбьГЭС Советского района загорелся автомобиль.
— Звонят жители близлежащих домов, сообщают, что-то на промышленном предприятии на улице Молодости что-то взорвалось и начался пожар, — сообщил НГС дежурный 112.
В МЧС корреспонденту НГС сообщили, что около девяти часов вечера в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в промзоне на улице Варшавская в Советском районе. Через две минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Они установили, что на территории металлобазы среди металлических конструкций горит автомобиль «Волга».
— Около десяти минут понадобилось на ликвидацию открытого горения на общей площади 20 кв.м. В сгоревшем автотранспорте людей не было, как и на территории самого объекта, пострадавших нет, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.