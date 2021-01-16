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«На предприятии что-то взорвалось»: на территории металлобазы на Обгэсе загорелся автомобиль

На месте работают сотрудники МЧС

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Пожарные потушили машину за десять минут

Пожарные потушили машину за десять минут

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На территории металлобазы в Новосибирске загорелся автомобиль

Вечером 16 января в микрорайоне ОбьГЭС Советского района загорелся автомобиль.

— Звонят жители близлежащих домов, сообщают, что-то на промышленном предприятии на улице Молодости что-то взорвалось и начался пожар, — сообщил НГС дежурный 112.

В МЧС корреспонденту НГС сообщили, что около девяти часов вечера в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в промзоне на улице Варшавская в Советском районе. Через две минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Они установили, что на территории металлобазы среди металлических конструкций горит автомобиль «Волга».

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— Около десяти минут понадобилось на ликвидацию открытого горения на общей площади 20 кв.м. В сгоревшем автотранспорте людей не было, как и на территории самого объекта, пострадавших нет, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

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взрывпожаробгэссоветский район
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