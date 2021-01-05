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Во дворе Кировского района за неделю сгорели две машины — жители винят автопрогрев

Автомобили выгорели на улице Оловозоводской

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Инцидент произошел в микрорайоне Бугринская роща

Инцидент произошел в микрорайоне Бугринская роща

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Во дворе Кировского района за неделю сгорели две машины

Минувшей ночью в одном из дворов Кировского района вспыхнул автомобиль, к тушению возгорания привлекли пожарных.

— Они приехали примерно через минут 15 после вызова. Дело было в районе полтретьего ночи. В основном потушили своими силами, так как, когда приехали пожарные, огня как такового уже не было, — сообщила читательница НГС, приславшая видео инцидента.

По ее словам, в этом же дворе на Оловозаводской, 9 с другой стороны дома в ночь с 28 на 29 декабря также выгорела машина. Среди возможных причин пожара она называет автопрогрев.

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— Чьи это автомобили из жильцов, мне неизвестно. В декабре горел «Рено», а в этот раз — «Лада-Ларгус», — добавила она.

Вечером 28 декабря на площади Маркса у троллейбуса маршрута № 8 загорелась задняя часть. Никто из людей не пострадал.

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возгорание автопожар
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