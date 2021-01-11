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Тема дняВзрыв в здании Кировского района

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В одном из дворов Академгородка выгорела иномарка — рядом с ней нашли автоодеяло

Из-за сильного пожара пострадала соседняя машина

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Инцидент произошел днем на <nobr class="_">Российской, 9</nobr> в Академгородке

Инцидент произошел днем на Российской, 9 в Академгородке

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В одном из дворов Академгородка днем сгорела иномарка

Сегодня, 11 января, в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix.

— Сообщение поступило около 15:30. На момент прибытия пожарного расчета автомобиль марки Hyundai горел открытым огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние автотранспортные средства. В течение трех минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 квадратных метров, также пострадал и припаркованный рядом Nissan — из него успел выбраться владелец. У него, по данным регионального ГУ МЧС, повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Как видно из ролика, рядом с иномаркой было обнаружено автоодеяло. Возможно, именно оно стало причиной сильного пожара.

Ночью на прошедших каникулах в Кировском районе также выгорел автомобиль. По словам жителей, причиной также могли стать прогрев и автоодеяло.

Автоэксперт НГС Дмитрий Косенко провел эксперимент и узнал, как влияет автоодеяло на скорость остывания двигателя машины. Подробности читайте здесь.

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МЧС Новосибирской областисгорела машинаавтоодеяло
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