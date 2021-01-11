В одном из дворов Академгородка выгорела иномарка — рядом с ней нашли автоодеяло

Сегодня, 11 января , в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix.

— Сообщение поступило около 15:30. На момент прибытия пожарного расчета автомобиль марки Hyundai горел открытым огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние автотранспортные средства. В течение трех минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 квадратных метров, также пострадал и припаркованный рядом Nissan — из него успел выбраться владелец. У него, по данным регионального ГУ МЧС, повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы.