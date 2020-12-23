Польза или профанация? Мы протестировали автоодеяло в машине и узнали, какой от него толк (вы удивитесь)

Синоптики наконец-то обещают настоящие сибирские морозы уже в пятницу: сначала -30, а потом и все -40. Если вы автовладелец, то, конечно, задумаетесь о предстоящих холодных пусках двигателя, прогревах и возможных проблемах. Один из способов облегчить эксплуатацию машины в холода — использование автоодеяла, которое, как уверяют производители, дольше сохраняет тепло двигателя, облегчает пуски и даже экономит топливо. Мы решили проверить на практике, насколько полезна и эффективна эта штука — и вот что вышло.
Важно! Мы не рекомендуем и не призываем использовать автоодеяла, так как это может нести определенные риски. Прежде чем что-либо размещать в подкапотном пространстве своего автомобиля, ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя.
Купить автоодеяло сейчас не проблема — на рынке представлена продукция разных производителей, в основном по ценам от 1 до 2 тысяч рублей, хотя есть и дороже. Мы приобрели одеяло новосибирского производителя за 800 рублей, размер — 160 на 90 сантиметров. В инструкции указано, что продукция сертифицирована, приводятся ГОСТы на негорючие материалы.
Автоодеяло — это две составляющие: оболочка из стеклянной ткани и теплоизоляционный слой из минерального материала, на каждую составляющую приведены свои технические условия (ТУ). Есть в инструкции и предупреждения, и рекомендации по установке одеяла. Отмечается, что нельзя допускать соприкосновения с движущимися деталями, перекрывать радиатор, разрезать одеяло.
Что же обещает нам производитель? Медленное остывание двигателя, сокращение автопрогревов до 70%, снижение расхода топлива на 20%, отсутствие наледи на капоте, долговечность одеяла.
Итак, сравним, как остывает двигатель (2,4 литра) нашего тестового автомобиля с использованием одеяла и без него. Стоит отметить, что капот нашей машины оснащен штатной изоляцией. Погодные условия: -14 градусов, безветренно.
Сначала без автоодеяла. Первый интервал охлаждения небольшой — 30 минут, глушим разогретый до рабочей температуры двигатель и ждем. Спустя полчаса проверяем температуру в подкапотном пространстве: +28 градусов. Запускаем мотор: датчик температуры охлаждающей жидкости показывает одно деление, прогревочные обороты на тахометре — 1150. С одеялом получаем следующие данные: температура под капотом +30, датчик ОЖ — два деления, обороты — 1050. Что ж, эффект есть, хотя разница не кардинальная (это можно объяснить штатной изоляцией капота).
А теперь большой интервал остывания, 2 часа. Погода такая же. Без одеяла получаем температуру в подкапотном пространстве +1,6 градуса, нулевые показания датчика ОЖ и прогревочные обороты 1400. С одеялом: +5,4 под капотом, нулевые показания датчика ОЖ и прогревочные обороты 1350. Есть еще субъективные впечатления: с одеялом салон быстрее греется, быстрее растет температура ОЖ, быстрее падают обороты двигателя. Также кажется, что от мотора меньше шума.
В общем, автоодеяло дает определенный эффект, но не такой уж сногсшибательный, как описывают производители. Это может быть связано с тем, что тепло из подкапотного пространства уходит через радиатор, выдувается снизу. Кроме того, в нашем случае небольшая разница связана и с тем, что капот имеет штатную изоляцию — если у вас машина без такой изоляции, разница будет наглядней.
Так что решайте, но еще раз напоминаем — всё вы будете делать на свой страх и риск. Большинство автопроизводителей не рекомендуют размещать в подкапотном пространстве посторонние предметы во избежание возгорания и других чрезвычайных ситуаций.