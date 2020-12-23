Польза или профанация? Мы протестировали автоодеяло в машине и узнали, какой от него толк (вы удивитесь)

Синоптики наконец-то обещают настоящие сибирские морозы уже в пятницу: сначала -30, а потом и все -40. Если вы автовладелец, то, конечно, задумаетесь о предстоящих холодных пусках двигателя, прогревах и возможных проблемах. Один из способов облегчить эксплуатацию машины в холода — использование автоодеяла, которое, как уверяют производители, дольше сохраняет тепло двигателя, облегчает пуски и даже экономит топливо. Мы решили проверить на практике, насколько полезна и эффективна эта штука — и вот что вышло.

