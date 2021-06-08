8 июня вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 72.93
eur 88.65
Тема дняРепортаж из 200-летнего села в центре Новосибирска

Все новости

Все новости

«Взрыв был такой, что окна в зданиях повылетали»: в горящем цеху на Плотинной погиб рабочий

Другие работники успели сами покинуть здание

4 934
20Обсудить

Поделиться

Сейчас цех горит на площади <nobr class="_">180 кв. м</nobr>

Сейчас цех горит на площади 180 кв. м

Поделиться

В горящем цеху в Новосибирске ищут человека

В Новосибирске на улице Плотинной в Советском районе загорелся цех, перед этим очевидцы услышали взрыв.

— На Плотинной, 7 взрыв с такой силой, что окна в соседних зданиях повылетали, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Взрыв с такой силой, что и люди все присели.

Сейчас пожарным уже удалось локализовать возгорание.

— Вызов поступил в 10:11, прибытие — в 10:30. Горит производственный цех (производство триплекса — многослойного стекла) 10 х 30 метров. Пожар на площади 180 кв. м. Локализация пожара. 12 человек эвакуировались самостоятельно, одного человека ищут звенья. Информация уточняется, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Обновлено.

— По оперативной информации, в ходе разбора завалов спасателями обнаружен человек без признаков жизни, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар ликвидирован.

В феврале в Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарным пришлось вызывать подкрепление.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Советский районпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...