«Взрыв был такой, что окна в зданиях повылетали»: в горящем цеху на Плотинной погиб рабочий

В горящем цеху в Новосибирске ищут человека
В Новосибирске на улице Плотинной в Советском районе загорелся цех, перед этим очевидцы услышали взрыв.
— На
Сейчас пожарным уже удалось локализовать возгорание.
— Вызов поступил в 10:11, прибытие — в 10:30. Горит производственный цех (производство триплекса — многослойного стекла)
Обновлено.
— По оперативной информации, в ходе разбора завалов спасателями обнаружен человек без признаков жизни, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар ликвидирован.
В феврале в Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарным пришлось вызывать подкрепление.