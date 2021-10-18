ГЖИ оштрафовала управляющую компанию дома, построенного по заказу ФСБ — рассказываем за что

Государственная жилищная инспекция по Новосибирской области оштрафовала УК «Феникс» за выявленные нарушения в управлении домом по улице Титова 232/1.



В постановлении об административном правонарушении перечислено несколько нарушений, которые обнаружил инспектор ГЖИ при проведении внеплановой проверки с 30 августа по 9 сентября 2021 года. Копия документа имеется в распоряжении НГС.



— Не обеспечено принятие мер по уборке от мусора и загрязнений подъездов, придомовой территории, приямков; не обеспечено принятие мер по устранению неисправности плитки крылец подъездов, панелей на фасаде дома; не обеспечено принятие мер по устранению неисправностей элементов освещения в подъездах на этажах; не обеспечено принятие мер по выкашиванию газонов на территории дома, не обеспечено принятие мер в проведении работ по осушению, уборке, дезинфекции подвального помещения после подтопления 15 августа 2021 года канализационными стоками, — перечисляется в постановлении помимо замечаний по невыполнению ряда заявок отдельных жильцов.

