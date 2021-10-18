ГЖИ оштрафовала управляющую компанию дома, построенного по заказу ФСБ — рассказываем за что

В Новосибирске оштрафовали УК за работу в доме, построенном по заказу ФСБ
Государственная жилищная инспекция по Новосибирской области оштрафовала УК «Феникс» за выявленные нарушения в управлении домом по улице Титова 232/1.
В постановлении об административном правонарушении перечислено несколько нарушений, которые обнаружил инспектор ГЖИ при проведении внеплановой проверки с 30 августа по 9 сентября 2021 года. Копия документа имеется в распоряжении НГС.
— Не обеспечено принятие мер по уборке от мусора и загрязнений подъездов, придомовой территории, приямков; не обеспечено принятие мер по устранению неисправности плитки крылец подъездов, панелей на фасаде дома; не обеспечено принятие мер по устранению неисправностей элементов освещения в подъездах на этажах; не обеспечено принятие мер по выкашиванию газонов на территории дома, не обеспечено принятие мер в проведении работ по осушению, уборке, дезинфекции подвального помещения после подтопления 15 августа 2021 года канализационными стоками, — перечисляется в постановлении помимо замечаний по невыполнению ряда заявок отдельных жильцов.
За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, ГЖИ вынесла решение привлечь УК «Феникс» к административной ответственности в виде штрафа размером в 125 тысяч рублей. Наложение штрафа, как уточняет ГЖИ в документе, не освобождает УК от исполнения обязанностей по устранению нарушений.
Директор УК «Феникс» Евгений Поповцев на звонки корреспондента НГС не ответил.
УК «Феникс» образована в 2018 году. По данным «Контур.Фокуса», ее единственным учредителем и директором является Евгений Поповцев. Он также владеет 100% аварийно-ремонтной службой «Барс» и 25% ООО «Аварийно-Ремонтная Служба» (Барнаул).
О многочисленных проблемах многоквартирного дома по улице Титова 232/1, который построен по заказу ФСБ, и нежелании различных органов решать выявленные недоделки застройщика НГС рассказал в большом расследовании Илья Калинина 12 октября 2021 года.
Ранее в УК «Феникс» отмечали, что застройщик не идет на диалог.
— Дом — на гарантии, вина застройщика. На застройщика — компанию «Гранит-Н» — мы подали в суд в конце сентября. А заказчик — УКС. Со своей стороны работы по обслуживанию дома мы выполняем. Но всегда есть те, кому всё нравится, а кому не нравится. «Гранит-Н» сейчас в стадии банкротства, как дальше у них будет, непонятно… В июне мы вместе с жителями и представителями «Гранит-Н» и УКС делали обход дома, составляли дефектные ведомости с датами — что и когда будет устранено. Но они свои обязательства не выполнили, хотя обещали всё сделать в июле. Часть работ мы взяли на себя и теперь будем эту сумму с них взыскивать по суду, — рассказывал прежде директор УК «Феникс» Евгений Поповцев.
Ранее Евгений Поповцев по поводу проверки ГЖИ говорил, что «проверка прошла без замечаний» и «по всему, что касается управляющей компании, вопросов нет».
В начале октября Государственная жилищная инспекция начала проверку после публикации НГС о том, как в доме на Кошурникова, 29/1 прорвало трубу и затопило несколько квартир. Инцидент произошел 23 сентября после подключения отопления.