Государственная жилищная инспекция начала проверку после публикации НГС о том, как в доме на Кошурникова, 29/1 прорвало трубу и затопило несколько квартир. Инцидент произошел
— На основании фактов, размещенных в средствах массовой информации НГС, государственной жилищной инспекцией Новосибирской области назначена внеплановая проверка исполнения требований жилищного законодательства, — рассказали в ГЖИ.
В управляющей компании «Дзержинец», к которой относится дом на Кошурникова, 29/1, на запрос корреспондента НГС назвали причину прорыва воды.
— Потопление произошло из-за самовольно установленного некачественного прибора отопления собственника квартиры
Как сообщил нам Александр (попросивший не указывать его фамилию) из залитой квартиры, работники УК долго не могли перекрыть трубы, чтобы остановить воду. Он считает, что именно это нанесло больший урон квартире.
— С соседом мы договорились, и наша соседка снизу с ним договорилась о компенсации. ЖЭУ в заключении ничего не написало, но вопрос, кто все-таки виноват, очень спорный. Собственник квартиры, где прорвало трубу, взял всю вину на себя и не стал разбираться и копать, но я бы на его месте покопался все-таки, — рассказал Александр. Он отмечает, что сейчас главное — успеть сделать ремонт до зимы.
При этом управляющая компания в ответе на запрос НГС проигнорировала вопрос о действиях ее работников.
По данным «Реформы ЖКХ», руководителем УК «Дзержинец» является Иван Волков. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль компании в 2020 году составила 6,1 млн рублей. Компания была создана в 2010 году. 100% учредителем является компания АО «МКС-Новосибирск». Как сообщают на сайте «МКС-Новосибирск», в управлении компании порядка 2 млн
Вчера прокуратура начала проверку после публикации НГС о замерзающих жителях дома на Оловозаводской. В пятиэтажке до сих пор нет тепла, а жителям приходится греться обогревателями, плитками и ходить в верхней одежде.