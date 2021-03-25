«Пришлось поехать на дачу за плиткой»: дом на Советской остался без газа на 10 дней

В доме на улице Советской, 58 в Новосибирске закончился газ, с 16 марта жители не могут готовить еду на своих плитах. Управляющая компания обращалась за объяснениями в «Новосибирскоблгаз», но там так и не сообщили, почему топливо перестали подавать. Тем не менее сегодня, спустя 10 дней , дому пообещали вернуть подачу. НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной, чтобы выяснить, что делать тем, кто попал в похожую ситуацию.

«Мы не знаем, куда уже обращаться»