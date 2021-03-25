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«Пришлось поехать на дачу за плиткой»: дом на Советской остался без газа на 10 дней

Оказалось, что газ закончился в хранилище, но сроки поставки были названы не сразу

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Газ в резервуаре закончился больше недели назад, поставку до сих пор не восстановили

Газ в резервуаре закончился больше недели назад, поставку до сих пор не восстановили

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Жители дома в Новосибирске больше недели живут без газа

В доме на улице Советской, 58 в Новосибирске закончился газ, с 16 марта жители не могут готовить еду на своих плитах. Управляющая компания обращалась за объяснениями в «Новосибирскоблгаз», но там так и не сообщили, почему топливо перестали подавать. Тем не менее сегодня, спустя 10 дней, дому пообещали вернуть подачу. НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной, чтобы выяснить, что делать тем, кто попал в похожую ситуацию.

«Мы не знаем, куда уже обращаться»

— В нашем доме по адресу улица Советская, 58 16 марта с 11:00 была прекращена подача газа. Обслуживает наш дом «Новосибирскоблгаз». При попытке выяснить причины диспетчеры сообщили: «Газ закончился, когда будет — не знаем». У меня трехлетний ребенок. В связи с отсутствием газа я не имею возможности приготовить еду, как и многие другие жильцы нашего дома, — рассказала НГС жительница дома Полина Бойко.

По словам женщины, она сообщала о проблеме в управляющую компанию и в департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, но проблема не решилась.

— Мы обращались и в «Новосибирскоблгаз», потом в приемную мэрии, диспетчерскую, в департамент ЖКХ. В прокуратуру заявление через госуслуги подала. В первый раз такая проблема у нас. В управляющую компанию звонили, они сказали звонить в «Новосибирскоблгаз». Все молчат. Мы не знаем, куда уже обращаться. Я поехала на дачу, забрала походную газовую плитку, чтобы готовить. Повезло еще, что духовка электрическая, — объяснила женщина.

На подъезде повесили объявление, в котором говорится о том, что газ в резервуаре отсутствует.

Жителям дома сообщили, что они должны перекрыть кран под плитой

Жителям дома сообщили, что они должны перекрыть кран под плитой

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Дмитрий, старший по дому, рассказал, что также писал обращение в Госжилинспекцию.

— Позвонили в «Новосибирскоблгаз», потому что он является нашим поставщиком. Там сказали, что неизвестно, когда вернут. Дня через три вывесили объявление, что газ отключили в связи с тем, что он закончился в хранилище, но никаких сроков по восстановлению нет, — рассказал старший по дому.

Что говорят в управляющей компании и «Новосибирскоблгазе»

Дом на Советской, 58 обслуживает ООО «Дост-Н». Журналист НГС позвонил в диспетчерскую службу компании, чтобы узнать причины отключения.

— У нас нет такой информации, нужно обращаться в газовую службу, — ответили в УК.

Жильцы получили сообщение от «Дост-Н», в котором говорится о том, что компания направила запрос в «Новосибирскоблгаз», чтобы выяснить причину перебоев.

УК рекомендует жителям обращаться к поставщику газа

УК рекомендует жителям обращаться к поставщику газа

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В «Новосибирскоблгазе» 25 марта НГС рассказали, что газ в дома подадут сегодня. До этого два дня комментариев по этому вопросу не давали. По словам жительницы Полины Бойко, на момент публикации газа всё еще не было в квартире.

Мнение эксперта

НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной. Она рассказала, почему газ могут отключить без предупреждения и кто несет ответственность за отсутствие ресурса.

— Остановка подачи газа возможна по нескольким причинам: отсутствие тяги в вентиляционных каналах, притока воздуха, утечка, несанкционированное подключение и другое. Газовые сети нуждаются в ремонте, и при любой утечке ресурсоснабжающая организация имеет право отключить подачу газа до полного восстановления. Любые утечки могут принести ущерб имуществу и здоровью людей, поэтому ресурсоснабжающая организация имеет право приостанавливать подачу, — объясняет специалист.

Оксана Царапкина отметила, что УК должны заключать договоры с лицензированными компаниями, которые будут заниматься обслуживанием вентиляционных каналов и внутренних газовых сетей.

— Каких-то определенных регламентов, которые оговаривают сроки отключения, как по тепловой энергии или электроснабжению, нет. Здесь всё по мере того, как произведут ремонт. Но больше суток нельзя держать людей без газа. Если ремонтные работы необходимо проводить больше 24 часов, нужно дополнительное оповещение. В любом случае с вопросом об отключении можно обратиться к исполнителю коммунальных услуг, поскольку он обязан решать эти вопросы. Если он не принимает никаких мер, не отвечает, то можно обращаться в Госжилинспекцию или в мэрию, — добавила эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что жители семи коттеджных поселков регулярно остаются без света, воды и тепла. В результате 1400 человек обратились в прокуратуру. Журналист НГС выяснила, чего они хотят добиться.

НГС рассказывал, куда могут обращаться жильцы, если в их квартирах очень холодно в морозы. Читайте об этом в нашей инструкции.

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газуправляющая компанияЖКХ
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