«Пришлось поехать на дачу за плиткой»: дом на Советской остался без газа на 10 дней

Жители дома в Новосибирске больше недели живут без газа
В доме на улице
«Мы не знаем, куда уже обращаться»
— В нашем доме по адресу улица
По словам женщины, она сообщала о проблеме в управляющую компанию и в департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, но проблема не решилась.
— Мы обращались и в «Новосибирскоблгаз», потом в приемную мэрии, диспетчерскую, в департамент ЖКХ. В прокуратуру заявление через госуслуги подала. В первый раз такая проблема у нас. В управляющую компанию звонили, они сказали звонить в «Новосибирскоблгаз». Все молчат. Мы не знаем, куда уже обращаться. Я поехала на дачу, забрала походную газовую плитку, чтобы готовить. Повезло еще, что духовка электрическая, — объяснила женщина.
На подъезде повесили объявление, в котором говорится о том, что газ в резервуаре отсутствует.
Дмитрий, старший по дому, рассказал, что также писал обращение в Госжилинспекцию.
— Позвонили в «Новосибирскоблгаз», потому что он является нашим поставщиком. Там сказали, что неизвестно, когда вернут. Дня через три вывесили объявление, что газ отключили в связи с тем, что он закончился в хранилище, но никаких сроков по восстановлению нет, — рассказал старший по дому.
Что говорят в управляющей компании и «Новосибирскоблгазе»
Дом на
— У нас нет такой информации, нужно обращаться в газовую службу, — ответили в УК.
Жильцы получили сообщение от «
В «Новосибирскоблгазе»
Мнение эксперта
НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной. Она рассказала, почему газ могут отключить без предупреждения и кто несет ответственность за отсутствие ресурса.
— Остановка подачи газа возможна по нескольким причинам: отсутствие тяги в вентиляционных каналах, притока воздуха, утечка, несанкционированное подключение и другое. Газовые сети нуждаются в ремонте, и при любой утечке ресурсоснабжающая организация имеет право отключить подачу газа до полного восстановления. Любые утечки могут принести ущерб имуществу и здоровью людей, поэтому ресурсоснабжающая организация имеет право приостанавливать подачу, — объясняет специалист.
Оксана Царапкина отметила, что УК должны заключать договоры с лицензированными компаниями, которые будут заниматься обслуживанием вентиляционных каналов и внутренних газовых сетей.
— Каких-то определенных регламентов, которые оговаривают сроки отключения, как по тепловой энергии или электроснабжению, нет. Здесь всё по мере того, как произведут ремонт. Но больше суток нельзя держать людей без газа. Если ремонтные работы необходимо проводить больше
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