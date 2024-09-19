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Здоровье Стремительно стареющая Аня Добби осваивает новые площадки после блокировки YouTube — вспоминаем историю сибирячки с прогерией

Стремительно стареющая Аня Добби осваивает новые площадки после блокировки YouTube — вспоминаем историю сибирячки с прогерией

В ее аккаунте на видео-хостинге было более 900 тыс подписчиков

1 084
15 комментариев

Аня известна своими трогательными рассказами о жизни

Популярная блогерша Аня Добби, известная своей активной жизненной позицией и позитивными видео, столкнулась с трудностями после блокировки YouTube в России. Сейчас девушка рассматривает возможность перехода в соцсеть «ВКонтакте». Об этом она написала в своем аккаунте

Правда, последний пост там размещен 27 июля. Сейчас Аня ждет свою аудиторию и надеется на поддержку.

Пока Аня не начала активно размещать контент в своем аккаунте во ВКонтакте

Настоящее имя блогера — Анна Корчагина. Она стала известной благодаря своей истории жизни с редким генетическим заболеванием — прогерией. Это заболевание вызывает ускоренное старение организма. Однако болезнь не мешает ей активно вести блог, вдохновляя тысячи подписчиков своим позитивным отношением к жизни. За свою открытость, искренность и оптимизм она получила прозвище «Аня Добби» — по аналогии с персонажем из серии книг о Гарри Поттере.

Аня начала свой путь в социальных сетях с TikTok, где её видео быстро стали вирусными. До блокировки аккаунта на YouTube и проблем с TikTok она уже успела собрать сотни тысяч подписчиков. Её ролики привлекали внимание не только своим уникальным стилем, но и откровенностью в освещении темы жизни с прогерией.

История стремительно стареющей девушки не оставляет равнодушным никого

Кроме соцсети «ВКонтакте», блогер также осваивает другие российские соцсети, такие как Rutube и Telegram, однако основной упор она делает именно на ВК, где возможности для общения и продвижения контента наиболее удобны для неё и её аудитории.

Ранее мы рассказывали о сибирячке с бионическим протезом, которая играет в хоккей и танцует.

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Комментарии
15
Гость
38 минут
а зачем тут ютьюб блокируют ??? если власти уверены что ЗА НИХ тут 86% населения....зачем власти боятся каких то интернет ресурсов . Или не уверены ? ))) тогда откуда 86%?
МАРГО
29 минут
Несчастный человечек. Наверное, создана для того, чтобы мы видели и осознавали всю ценность жизни. И то, что не все наши проблемы такие уж страшные и неразрешимые.
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