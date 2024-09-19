Стремительно стареющая Аня Добби осваивает новые площадки после блокировки YouTube — вспоминаем историю сибирячки с прогерией

Аня известна своими трогательными рассказами о жизни Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Популярная блогерша Аня Добби, известная своей активной жизненной позицией и позитивными видео, столкнулась с трудностями после блокировки YouTube в России. Сейчас девушка рассматривает возможность перехода в соцсеть «ВКонтакте». Об этом она написала в своем аккаунте

Правда, последний пост там размещен 27 июля. Сейчас Аня ждет свою аудиторию и надеется на поддержку.

Пока Аня не начала активно размещать контент в своем аккаунте во ВКонтакте Источник: Анна Корчагина / vk.com/anndobby











Настоящее имя блогера — Анна Корчагина. Она стала известной благодаря своей истории жизни с редким генетическим заболеванием — прогерией. Это заболевание вызывает ускоренное старение организма. Однако болезнь не мешает ей активно вести блог, вдохновляя тысячи подписчиков своим позитивным отношением к жизни. За свою открытость, искренность и оптимизм она получила прозвище «Аня Добби» — по аналогии с персонажем из серии книг о Гарри Поттере.

Аня начала свой путь в социальных сетях с TikTok, где её видео быстро стали вирусными. До блокировки аккаунта на YouTube и проблем с TikTok она уже успела собрать сотни тысяч подписчиков. Её ролики привлекали внимание не только своим уникальным стилем, но и откровенностью в освещении темы жизни с прогерией.

История стремительно стареющей девушки не оставляет равнодушным никого Источник: NGS.RU

Кроме соцсети «ВКонтакте», блогер также осваивает другие российские соцсети, такие как Rutube и Telegram, однако основной упор она делает именно на ВК, где возможности для общения и продвижения контента наиболее удобны для неё и её аудитории.