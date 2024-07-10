«Как первый поцелуй по любви»: сибирячка без руки впервые пошевелила ненастоящими пальцами — робопротез ей подарили стримеры

Виктория Красавина появилась на свет с врожденным отклонением — аплазией Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Сибирячка Вика Красавина родилась без правой руки — она просто не сформировалась ниже локтя. При этом Виктория была активным ребенком и никогда не чувствовала себя инвалидом: вела активный образ жизни, училась и благодаря своему отношению к жизни и к себе стала известной в социальных сетях. В марте 2024 года с ней на связь вышли известные в России стримеры Зубарев и Лорд — они подарили Вике бионический протез стоимостью почти 4 миллиона рублей. Недавно девушка получила новый гаджет. Спустя неделю корреспондент НГС встретился с сибирячкой и поговорил о новом качестве жизни, мотивации и бесконечных возможностях.



Жительнице Новосибирска Вике Красавиной 26 лет. Девушка родилась с аплазией: в утробе матери у нее не сформировалась правая рука. Но эта особенность, говорит Вика, никогда не ставила ее в какую-то отверженную позицию.

— Я не скажу, что я была жертвой буллинга, такого не было. У меня очень крепкий, серьезный характер, хорошее воспитание, и меня научили с детства постоять за себя. Я всегда отвечала, если меня обижали, я всегда защищала себя. У меня были прекрасные друзья, прекрасная поддержка, хорошая семья, поэтому меня никогда не атаковали, — рассказывает Виктория Красавина.

Благодаря поддержке родителей девушка никогда не чувствовала себя неполноценной Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Несмотря на инвалидность с детства и ограничения в физических возможностях, Виктория никогда не считала себя неполноценной. Очень помогли родители, которые с детства воспитывали Вику как обычного ребенка, учили самостоятельности в быту и очень поддерживали. Девочка вела активный образ жизни: училась в художественной школе, позже — в музыкальной, причем по классу эстрадного вокала и фортепиано, что может показаться невозможным при отсутствии одной руки.



— Я играла на фортепиано партию одной рукой в ансамбле, когда за инструментом сидят два человека. С самого детства мне родители прививали мысль, что у меня нет ограничений и всё, что я захочу, я смогу. Когда мне задают вопрос, что я не могу сделать, я не могу на него ответить. Я действительно умею всё и могу сделать всё сама, — делится Виктория.

Неожиданный и дорогостоящий подарок ощутимо повлиял на качество жизни Виктории Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев, Андрей Зайцев / NGS.RU

Всю жизнь Виктория пользовалась стандартным протезом. Он представляет собой пластиковый муляж руки и практически не имеет функционала: пальцы не шевелятся, взять что-то возможности нет. Но Вика никогда не падала духом. Она занимается танцами и хоккеем, играет в любительской команде. В спорте научилась обходиться тем, что имеет. Сибирячка получила образование и сейчас работает маркетологом и ведет соцсети, где выкладывает ролики о своей жизни. Она старалась с юмором относиться к своему недугу, показывать, что главное — это настрой и отношение к себе.

Возможность использовать бионический протез девушка даже не рассматривала. Во-первых, такой «гаджет», как называет его сама Вика, очень сложно достать в России, во-вторых, он достаточно дорого стоит. Но однажды с ней связались представители популярных стримеров, которые сообщили, что хотят пригласить ее на один из эфиров.

В качестве героини стрима девушку рекомендовали многочисленные подписчики, которые восхищались ее оптимизмом и поддерживали. Новость о неожиданном подарке Вике сообщили, когда она была на выезде в Иркутске вместе со своей хоккейной командой.



— Вижу сообщение на телефоне: «Здравствуйте, я менеджер стримера, Катя. Мы выбрали тебя как победительницу нашего розыгрыша в часть 8 Марта». Лорд, это стример Дмитрий Трепутин, в честь 8 Марта устроил розыгрыш. Он много занимается благотворительностью и хотел одну девочку удивить, подарить какой-то крутой подарок. Героиню подбирали из комментариев, а дальше уже стримеры и команда зацепились за комментарий про меня, начали раскручивать, кто такая Виктория Красавина. Зашли в мои соцсети, познакомились со мной и выбрали счастливой победительницей, — вспоминает Вика.

Стоимость такого бионического протеза — около 4 миллионов рублей Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Стоимость бионического протеза, который подарили Виктории, — около 4 миллионов рублей. Посылку она получила в Новосибирске в конце июня и начала осваивать новые возможности. Как говорит сама Вика, для нее это совершенно новые ощущения: раньше она не представляла, что такое шевелить пальцами на отсутствующей руке.

Протез не вживляется, он съемный, но благодаря датчикам реагирует на сокращение мышц в суставе, к которому прикреплен. Имеет несколько режимов, даже для работы мышкой.



— Восемь схватов, которыми я могу пользоваться, мне еще предстоит запомнить, потому что всего неделя прошла, как я получила эту руку, — призналась Виктория. — Вот если в такую жаркую погоду бутылка воды в руке, то я фактически остаюсь без рук, потому что я не могу достать ключи от дома, чтобы открыть дверь, не могу ответить на телефон. Сейчас же у меня действительно есть инструмент, который мне помогает по жизни. Это очень сложный инструмент, и сейчас в моей голове происходят какие-то фейерверки, создание новых нейронных связей. Всё искрится внутри, как на первом поцелуе по любви, потому что у тебя никогда не было таких ощущений. И в момент, когда ты начинаешь шевелить пальцами, которых у тебя никогда не было, которых ты никогда не видел, внутри происходят невероятные эмоции и ощущения.

Сейчас Виктория осваивает новый девайс и постепенно учится пользоваться двумя руками Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Несмотря на яркие впечатления, продолжением руки новый протез Вика не считает и относится к нему как к инструменту. И с соответствующей осторожностью: сложный электронный механизм можно повредить, а детали для него сегодня можно приобрести только за рубежом.



— На самом деле я уже очень много лет играю в хоккей и научилась без руки справляться. Я не буду использовать этот протез для хоккея, потому что очень боюсь сломать. Сама кисть производства Австрии, поэтому не рискну — в хоккее всё-таки очень много контактной борьбы, — рассуждает девушка. — Мне кажется, что это больше для жизни, на повседневную носку, именно как помощник. Этот девайс помогает мне какие-то примитивные движения упростить, сократить, улучшить, сделать более комфортными.

Виктория называет себя «человеком бесконечности» и уверена, что может всё Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Вика намерена и дальше наполнять свою жизнь активностями и приключениями. В перспективе рассматривает возможность участия в спортивных соревнованиях, которые проходят среди атлетов с бионическими конечностями. Это направление называется кибератлетикой и является одним из способов адаптации людей с отсутствующими или поврежденными конечностями. Впереди новые победы и свершения. Главное, считает Вика, — это мотивация, вера в себя, в свои силы и безграничные возможности.



— Нужно просто любить себя, относиться к себе бережно. Всё, что с тобой происходит, дается тебе сверху и 100% по силам. Я считаю, что человек без конечности — это человек бесконечности. Вот такой каламбур, потому что наши возможности не замкнуты на том, сколько у тебя рук или ног, какие у тебя данные от природы, есть ли у тебя таланты. Огромное количество людей доказывают каждый день, что им всё под силу. Когда тебе тяжело, просто нужно себя самого собрать в кучку и двигаться вперед, несмотря ни на что. Да, будет сложно, но не нужно сдаваться, нужно любить себя и делать всё на этом свете из любви, — убеждена Вика Красавина.



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