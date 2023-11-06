В Академгородке проведут демонтаж в помещениях сгоревшей больницы — в июне там вспыхнул пожар

— В связи с тем, что работы осуществляются в стесненных городских условиях, обеспечить безопасность пешеходов и движения автотранспорта на территории, прилегающей к строительной площадке, — указано в документах.



В локальном сметном расчете по контракту на демонтажные работы 1 этажа здания указано, что подрядчику предстоит разобрать кирпичные перегородки, покрытие полов и другое. В список также вошли снятие дверных полотен, погрузка и перевозка строительного мусора. Аналогичные работы проведут на 2 и 3 этажах здания.

