В Академгородке проведут демонтаж в помещениях сгоревшей больницы — в июне там вспыхнул пожар

В Новосибирске ищут подрядчиков для выполнения демонтажных работ в главном лечебном корпусе ЦКБ Академгородка. На разборку перегородок и покрытий готовы заплатить в общей сложности почти 9 миллионов рублей.
Информация появилась на сайте госзакупок в конце октября, заказчиком трех контрактов выступает ГБУЗ Новосибирской области «Центральная клиническая больница». Медучреждение объявило закупки на демонтажные работы на трех этажах корпуса.
— В связи с тем, что работы осуществляются в стесненных городских условиях, обеспечить безопасность пешеходов и движения автотранспорта на территории, прилегающей к строительной площадке, — указано в документах.
В локальном сметном расчете по контракту на демонтажные работы 1 этажа здания указано, что подрядчику предстоит разобрать кирпичные перегородки, покрытие полов и другое. В список также вошли снятие дверных полотен, погрузка и перевозка строительного мусора. Аналогичные работы проведут на 2 и 3 этажах здания.
— Интенсивность выполнения работ — с 8:00 до 22:00 при 7-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком, — уточняется в документах.
Цена каждого контракта составляет около 2,9 миллиона рублей. Подать заявки на участие в закупках можно до 9 ноября, определить подрядчиков планируется 10 ноября. Выполнить работы необходимо до 15 декабря этого года. НГС направил запрос в медучреждение с просьбой прокомментировать ситуацию.
Демонтажные работы проводятся в рамках капитального ремонта помещений корпуса. В августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что работы в больнице планируется завершить в течение двух лет. Несмотря на ремонт, ЦКБ возобновила экстренный и плановый прием в некоторых отделениях.