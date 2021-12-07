Вирусолог рассказал, что «омикрон» поражает переболевших в три раза чаще

Пока, по мнению Александра Чепурнова, трудно ответить на этот вопрос, потому что всё равно инфекция новая:

— Мы не знаем, что будет происходить с ревакцинацией, на сколько она нужна будет. Хорошо знакомый мне человек вакцинировался, ревакцинировался и через месяц заболел. Но переболел легко. Такому человеку, я считаю, как минимум год нужно ни о чем не задумываться. За это время наука поймет, что к чему.

Вирусолог считает, что в этом вопросе всё решает статистика: нужно отслеживать, например, сокращение летальности и тяжелых случаев. То есть пока эксперт не придерживается точки зрения об обязательной ревакцинации каждые полгода.