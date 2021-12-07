Вирусолог рассказал, что «омикрон» поражает переболевших в три раза чаще

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Как часто нужно будет ревакцинироваться
Пока, по мнению Александра Чепурнова, трудно ответить на этот вопрос, потому что всё равно инфекция новая:
— Мы не знаем, что будет происходить с ревакцинацией, на сколько она нужна будет. Хорошо знакомый мне человек вакцинировался, ревакцинировался и через месяц заболел. Но переболел легко. Такому человеку, я считаю, как минимум год нужно ни о чем не задумываться. За это время наука поймет, что к чему.
Вирусолог считает, что в этом вопросе всё решает статистика: нужно отслеживать, например, сокращение летальности и тяжелых случаев. То есть пока эксперт не придерживается точки зрения об обязательной ревакцинации каждые полгода.
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Сам Александр Чепурнов после первого заражения коронавирусом заболел повторно. А потом провакцинировался «Спутником», потому что другие вакцины у него не вызывают «особой надежды».
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Александр Чепурнов говорит, что в мире прочитано более 5,5 миллиона сиквенсов (результат секвенирования; прочитанная последовательность генетического кода, — Прим. ред.) коронавируса. И это аргумент в споре с теми, кто отрицает существование вируса. Именно в процессе секвенирования и был выявлен как «омикрон», так и другие мутации.
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Александр Чепурнов считает, что «Спутник» — это хорошая вакцина, созданная на основе аденовирусов двух типов для того, чтобы при повторной вакцинации не мешали антитела, которые образуются к самому аденовирусу.
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Александр Чепурнов считает, что существует вакцина, у которой нет эффективности, — это «ЭпиВакКорона». По его словам, к нему обратилась группа вакцинированных, которая не могла получить ответы на свои вопросы по поводу выработке антител.
Ранее мы тоже писали, что эту вакцину обвиняли в неэффективности, и рассказывали, что об этом думает ее разработчик — новосибирский «Вектор». Также разработчик сообщал, что почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» не осталось иммунитета через 9 месяцев.
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Поможет ли вакцинация от «омикрона»
Александр Чепурнов напоминает, что не все антитела реагируют на «омикрон»: чем больше мутаций, тем слабее защита — как после перенесенного заболевания, так и после вакцинации.
Он приводит пример, что сначала эффективность «Спутника V» оценивалась свыше 90%, а при появлении «дельты» стали говорить уже примерно о 82%.
— Сейчас все предполагают, что нейтрализующих антител будет ещё меньше, — добавляет вирусолог.
Но для этого нужно провести эксперимент — поставить реакцию на сыворотке крови заболевших. Уже в ближайшие дни будут готовы результаты.
Пока эксперты в мире только гадают, каким будет процент защиты. Есть версия, что всего 30%.
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Все ли вирусы мутируют
Все вирусы мутируют: среди них есть более и менее стабильные, отмечает эксперт.
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«Дельта» прикрепляется быстрее, состояние здоровья тяжелеет на четвертый день, а иммуноглобулинам М ещё нужно время, чтобы образоваться. Поэтому при этом варианте коронавируса летальность стала выше.
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Почему появляются новые варианты коронавируса
На вопрос, почему появляются новые варианты коронавируса, эксперт ответил, что при размножении вируса часто появляются ошибки — их может быть миллионы. Именно и они приводят к мутациям. Среди них есть естественный отбор: какие-то погибают, а те мутации, которые дают вирусу дополнительные преимущества, остаются жизнеспособными. Например, к преимуществам относится скорость и объём распространения.
— У «дельты» тоже было преимущество. Одна из мутаций не только изменила способность антител узнавать его, но и силу, с помощью которой вирус зацеплялся своим S-белком за рецептор клетки. От этого потомство вируса стало больше. Поэтому раньше дети не болели, а потом стали болеть, — поясняет Александр Чепурнов.
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Сам Александр Чепурнов переболел коронавирусом и не понаслышке знает, что такое постковидный синдром. Он надеется, что появятся эффективные препараты для лечения коронавируса.
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Пока, отмечает Александр Чепурнов, эксперты не видят тяжелых больных — это обнадеживает.
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«Омикрон» поражает переболевших в три раза чаще
— Есть очень негативный момент: статистически стало очевидно, что этот вирус поражает в три раза чаще тех, кто уже переболел, — заявляет Александр Чепурнов.
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Об «омикроне» Александр Чепурнов сказал, что уже кое-что по нему проясняется, — есть надежда, что он будет не таким по патогенности, как другие варианты коронавируса.
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2 декабря заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сказала, что регион находится на плато заболеваемости. Александр Чепурнов заметил, что обычно нахождение на плато — это непродолжительный период. Ранее мы писали, что по этому поводу думают эксперты — вирусологи и врачи.
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Ранее мы рассказывали, что «омикрон» появился в ЮАР: предположительно, сначала он развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, у которого был СПИД или ВИЧ. 6 декабря Роспотребнадзор заявил о двух подтвержденных в России случаях.
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