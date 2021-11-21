Ещё 13 человек погибли от ковида в Новосибирской области — изучаем новые цифры оперштаба

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области держится на высоком уровне — каждые сутки заболевают 400–410 человек. В предыдущие волны (в 2020–2021 годах) цифры были гораздо меньше, при этом система здравоохранения не справлялась с ситуацией: пациенты могли неделю ждать врача на дом или результаты ПЦР, а мест в ковидариях не хватало. Частные клиники брали на себя многих пациентов и тоже работали в авральном режиме, пытаясь справиться с огромным потоком пациентов, но иногда даже у них заканчивались реагенты и возникали очереди. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как частная медицина справляется сейчас, вырос ли спрос на анализы в лабораториях и правда ли, что четвертая волна тяжелее предыдущих.

