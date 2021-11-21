Ещё 13 человек погибли от ковида в Новосибирской области — изучаем новые цифры оперштаба

Оперштаб Новосибирской области отчитался о 399 новых случаях коронавируса в Новосибирске. Скончались 13 человек, выздоровели 58.
— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 41, 63, 66, 69, 70, 73 лет и женщины в возрасте 56, 66, 71, 82, 83, 88, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3665 человек, — рассказали в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 370 человек. На ИВЛ — 63 пациента. В больницы региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3942 пациента, в том числе 60 детей.
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области держится на высоком уровне — каждые сутки заболевают 400–410 человек. В предыдущие волны (в 2020–2021 годах) цифры были гораздо меньше, при этом система здравоохранения не справлялась с ситуацией: пациенты могли неделю ждать врача на дом или результаты ПЦР, а мест в ковидариях не хватало. Частные клиники брали на себя многих пациентов и тоже работали в авральном режиме, пытаясь справиться с огромным потоком пациентов, но иногда даже у них заканчивались реагенты и возникали очереди. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как частная медицина справляется сейчас, вырос ли спрос на анализы в лабораториях и правда ли, что четвертая волна тяжелее предыдущих.