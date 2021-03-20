Норма или угроза ребенку? Что означают боли во время беременности — объясняют гинекологи

Многие женщины во время беременности вспоминают жалобы Шарика из любимого мультфильма «Трое из Простоквашино»: «То лапы ноют, то хвост отваливается». Казалось бы, наслаждайся ожиданием малыша, но жизнь всё время вносит свои коррективы: то потянет низ живота, то стрельнет в поясницу, то начнет колоть в боку. Интересное положение еще больше обостряет мнительность, так что хочется поставить на быстрый набор телефон гинеколога и скорую.
Разбираемся вместе с врачами, почему во время беременности всё время что-то болит и какие ощущения можно считать относительно нормальными, а при каких симптомах надо срочно обращаться к доктору.
Почему болит внизу живота при беременности
— Боли и дискомфорт могут быть во время практически любой беременности, — говорит акушер-гинеколог клиники «Витромед» Юлия Сергеева. — Очень часто в первый триместр бывают незначительные боли внизу живота. Обычно они проходят в состоянии покоя. В любом случае оценивать опасность состояния должен врач, который наблюдает беременность.
Начиная с самых первых дней беременности организм готовится к будущим родам. Гормональный фон меняется: активно вырабатывается прогестерон, который расслабляет мускулатуру и связочный аппарат, чтобы подготовить матку и родовые пути. Именно из-за подготовки мышечного тазового дна и возникают тянущие боли внизу живота. Они могут появляться при резких движениях и подъемах.
— Я всегда говорю женщинам: начинаем себя вести как грациозная лань. Не встаем с кровати резко, поднимаемся так: поворачиваемся на бок и плавно начинаем вставать. Матка расслабляется, и любое резкое движение может приводить к кратковременной схваткообразной боли. Как правило, такая боль очень быстро стихает практически на нет. Такой боли бояться не нужно, это просто перестройка организма, — советует акушер-гинеколог сети медицинских центров «УЗИ студия» Олеся Ведерникова.
Боли во втором триместре беременности. Опасны или нет?
Во втором триместре к болям внизу живота могут присоединяться боли в пояснице. Это связано с увеличивающейся нагрузкой на позвоночник и мышечный каркас. Акушер-гинеколог Олеся Ведерникова советует обсудить такие боли на плановом приеме со своим гинекологом, а для снятия дискомфорта делать специальные упражнения и заниматься аквааэробикой, если нет противопоказаний.
Также во втором триместре может повышаться тонус матки: «каменеет» живот. Если такое ощущение возникает редко, длится не больше
Ложные схватки при беременности. Как их распознать?
В конце беременности женщину настигает новая напасть: тренировочные схватки, которые еще называют ложными схватками Брэкстона-Хикса. Они бывают не у всех, но обычно возникают
Если вы чувствуете тянущие боли, то нужно следить, какой интервал проходит между схватками. Как правило, они не очень болезненные и возникают редко, раз в два дня например. Во время них можно делать дыхательные упражнения, о которых рассказывают на курсах подготовки к родам, — закрепите на практике знания и снимите неприятные ощущения.
А вот если схватки становятся регулярными, более болезненными и продолжительными, то надо поехать в роддом — возможно, уже начинаются роды.
Боли при беременности, если есть хронические заболевания
Все боли во время беременности можно разделить на два вида: акушерские и не акушерские. Если у женщины есть хронические заболевания, то они могут обостриться, поэтому обязательно нужно рассказать обо всех болезнях своему гинекологу.
— Конечно, больше болевых ощущений бывает у женщин, у которых были гинекологические операции, особенно разрывы яичника или кисты яичника, внематочная беременность. Это часто приводит к спайкам, которые вызывают дискомфорт во время беременности. Также боли могут возникать, если у пациентки миома матки или врожденные пороки развития матки, — перечисляет врач Юлия Сергеева.
Во время беременности матка увеличивается, начинает давить на все внутренние органы, особенно возрастает нагрузка на почки, поэтому могут обостриться пиелонефрит, мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь. Очень часто во время беременности женщин беспокоит кишечник — возникают боли и запоры. Опасность этих болей в том, что трудно определить, проблемы с гинекологией или кишечником, иногда даже требуется наблюдение в стационаре, чтобы разобраться.
— Также могут быть головные боли. В этом случае нужно обязательно контролировать артериальное давление. Если больше
Опасные боли. Когда нужно срочно к врачу?
Если вы почувствовали внезапную острую боль внизу живота, в области матки или придатков, колющую, режущую или схваткообразную, то нужно немедленно показаться врачам. Также необходима консультация специалиста, если боль постепенно усиливается, даже если вы начали лечение в соответствии с назначением врача.
Еще один опасный сигнал — обильные выделения из половых путей. Выделения алого цвета могут свидетельствовать о выкидыше, внематочной беременности, замершей беременности или отслойке плаценты. А прозрачные выделения могут оказаться подтеканием околоплодных вод, которое опасно возникновением кислородного голодания и инфекций у ребенка.
В любом случае, если у вас возникают какие-то болевые ощущения и что-то тревожит, не надо заниматься самодиагностикой, лучше обращаться к врачу, который поможет разобраться, насколько нормально ваше состояние.
Что еще почитать о беременности? Топ-3 текста
Самой юной маме из Новосибирска в прошлом году едва исполнилось
Мама 10 детей — известная сибирячка Оксана Усова — сумела похудеть на
С 2021 года беременных жительниц Новосибирской области наблюдают по-новому: мы узнали, что изменилось (например, отменили третье УЗИ). Об остальных изменениях читайте тут.