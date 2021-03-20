Норма или угроза ребенку? Что означают боли во время беременности — объясняют гинекологи

Почему болит внизу живота при беременности

— Боли и дискомфорт могут быть во время практически любой беременности, — говорит акушер-гинеколог клиники «Витромед» Юлия Сергеева. — Очень часто в первый триместр бывают незначительные боли внизу живота. Обычно они проходят в состоянии покоя. В любом случае оценивать опасность состояния должен врач, который наблюдает беременность.



Начиная с самых первых дней беременности организм готовится к будущим родам. Гормональный фон меняется: активно вырабатывается прогестерон, который расслабляет мускулатуру и связочный аппарат, чтобы подготовить матку и родовые пути. Именно из-за подготовки мышечного тазового дна и возникают тянущие боли внизу живота. Они могут появляться при резких движениях и подъемах.



— Я всегда говорю женщинам: начинаем себя вести как грациозная лань. Не встаем с кровати резко, поднимаемся так: поворачиваемся на бок и плавно начинаем вставать. Матка расслабляется, и любое резкое движение может приводить к кратковременной схваткообразной боли. Как правило, такая боль очень быстро стихает практически на нет. Такой боли бояться не нужно, это просто перестройка организма, — советует акушер-гинеколог сети медицинских центров «УЗИ студия» Олеся Ведерникова.

