С 2021 года беременных сибирячек наблюдают по-новому: что изменилось (например, отменили третье УЗИ)

Александра Хабарова считает, что эти изменения отвлекают от другого потенциально опасного документа — о показаниях к прерыванию беременности. Проект документа сейчас на стадии обсуждений.

— В частности, хотят сократить ряд причин для прерывания беременности, среди них были как достаточно серьезные заболевания матери, так и патологии плода. Для сравнения: в действующем законодательстве более 98 причин для прерывания беременности, в потенциально новом — чуть больше 30. Кроме того, новый порядок предусматривает принятие решения о прерывании беременности консилиумом в каждом случае и на любом сроке, а не только лечащим врачом. Документ появился среди законопроектов в начале зимы и сразу же вызвал резонанс. На стадии общественных голосований 10 тысяч женщин проголосовали против его принятия и только 38 — за , — говорит юрист.

Многие, по словам Александры Хабаровой, усматривают в этом прямое нарушение прав женщин — государство лишает их возможности распоряжаться своим телом.

— Если проект будет утвержден, то на свет появятся тысячи неспособных к жизни детей, увеличится показатель детской и материнской смертности (в том числе от нелегальных абортов), возрастет число детей-отказников, а также учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В свете событий, происходящих в Польше (полный запрет абортов), люди опасаются, что в нашей стране может произойти то же самое. Однако из-за такой реакции населения и ряда депутатов Минздрав фактически отказался от своей идеи. Документ на стадии обсуждений, но есть надежда, что в таком виде его всё же не примут, — надеется юрист.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске лечат беременных с коронавирусом.

Татьяна Жорник — врач — акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук. Ирина Гордеева — акушер-гинеколог «Здравицы». Виталий Кучеев — врач УЗИ высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением УЗД центров семейной медицины «Здравица». Александра Хабарова — ведущий юрист компании «Финправ».