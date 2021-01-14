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С 2021 года беременных сибирячек наблюдают по-новому: что изменилось (например, отменили третье УЗИ)

Будущие мамы возмущены сокращением бесплатных услуг, а мнения экспертов разделились. Обсуждаем плюсы и минусы

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Больше всего беременных женщин возмущает отмена третьего УЗИ на <nobr class="_">30–31-й неделе</nobr>, которое могло бы выявить патологии у ребенка

Больше всего беременных женщин возмущает отмена третьего УЗИ на 30–31-й неделе, которое могло бы выявить патологии у ребенка

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В Новосибирске обсудили отмену обязательного третьего УЗИ для беременных

С начала 2021 года Минздрав РФ изменил порядок оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». В обновленном приказе есть несколько нововведений, но больше всего будущие мамы обсуждают отмену третьего бесплатного скрининга для беременных на 30–31-й неделе. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, что именно меняется и что об этом думают эксперты. Рассказываем о плюсах и минусах.

Что изменилось

С 2012 года по 2020-й действовал старый приказ Минздрава РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». С 1 января 2021 года начал действовать новый приказ.

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Этот документ практически в два раза больше предыдущего, он меняет многое, в том числе утверждает формы медицинской документации, количество осмотров специалистами и сокращение количества скринингов, которые выявляют патологии.

Предыдущий приказ действовал восемь лет

Предыдущий приказ действовал восемь лет

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Что об этом думают врачи

Акушер-гинеколог центра семейной медицины «Здравица» Татьяна Жорник говорит, что в этом приказе важны два момента:

— Первый — введение новых форм медицинской документации: 111/у-20 «Индивидуальная карта беременной и родильницы» и 113/у-20 «Обменная карта беременной, роженицы и родильницы». В этих формах значительно изменилось содержание: появилось больше сведений о состоянии здоровья женщины, течении предыдущих беременностей. Но и времени для заполнения этих карт требуется больше.

Второй — при нормально протекающей беременности сократилось количество скрининговых УЗИ с трех до двух.

— Это приведет к тому, что, если во время второго скрининга выявится патология прикрепления плаценты или при плановом осмотре врач заметит неправильное положение плода, многоплодную беременность или наличие рубца на матке после операции «кесарево сечение», мы всё равно будем вынуждены отправлять женщину ранее срока 36–38 недель для прохождения УЗИ вне сроков скрининга. Ведь ранняя диагностика патологии плода или плаценты методом УЗИ позволит оказать беременной медпомощь в полном объеме и главное — своевременно, — объясняет врач.

Врачи положительно отзываются об изменении форм документации, правда, это может добавить им работы

Врачи положительно отзываются об изменении форм документации, правда, это может добавить им работы

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Ее коллега, акушер-гинеколог «Здравицы» Ирина Гордеева, тоже считает, что третий скрининг так же важен, как и первые два:

— Первый скрининг мы делаем в 11–13 недель и 6 дней с целью выявления вероятности рождения ребенка с хромосомными патологиями, часто несовместимыми с жизнью, которые могут быть показаниями к прерыванию беременности. Доктор на первом скрининге смотрит более 15 маркеров аномалий. При этом скрининговое обследование не дает 100% гарантии отсутствия патологии у плода, а показывает лишь их вероятность.

На втором скрининге с 18-й по 21-ю неделю оцениваются более 20 параметров будущего малыша и происходит знакомство с ним. УЗИ на этом сроке может выявить патологии органов: визуализируются сердце и кровоток, структуры головного мозга, состояние органов брюшной полости, грудной. Оценивается, есть ли задержка роста плода.

Как правило, все три УЗИ могут помочь выявить патологии у ребенка

Как правило, все три УЗИ могут помочь выявить патологии у ребенка

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— Третий скрининг, который проводился в 32–34 недели, очень важен. На нем есть вероятность выявления патологии, которую не диагностировали ранее на первых двух исследованиях. Измеряются физические параметры плода, аномалии развития, проявляющиеся на более поздних сроках. Оценивается состояние плаценты: толщина, предлежание, степень зрелости. Количество и качество амниотической жидкости: маловодие, многоводие. Внутриутробная задержка развития плода. Этот скрининг помогал доктору правильно оценить возможные риски и осложнения, которые могут возникнуть во время родов, принять решение о способе родоразрешения, — говорит Ирина Гордеева.

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Заведующий отделением УЗД «Здравицы» Виталий Кучеев считает, что в изменениях есть плюс — освободится большое количество приемов у врачей ультразвуковой диагностики, которые раньше были задействованы в проведении скринингового УЗИ женщин в третьем триместре беременности:

— Будет более доступна помощь, будет проще попасть на ультразвуковую диагностику в женской консультации. С другой стороны, скрининговый подход в проведении УЗИ был придуман достаточно давно, чтобы проводить выборку патологий среди всех женщин, состоящих на учете. Безусловно, третий скрининг был нужен и польза от него была. Хотя все-таки, по моему мнению, скрининговый подход к УЗИ в третьем триместре не совсем оправданный, так как патологий, которые диагностируются, не очень много. Больше подошло бы ультразвуковое исследование по определенным показаниям, по направлению акушера-гинеколога.

Несмотря на то что выявляемость особенностей развития плода при ультразвуковом исследовании в третьем триместре невысокая и многие из них встречаются редко, большинство как раз обладают поздней манифестацией (проявляются симптомы, признаки).

— Это ряд скелетных дисплазий, некоторые пороки сердца, которые во втором триместре трудно диагностировать. Также возможна диагностика некоторых опухолей, которые как раз могут быть визуализированы только в третьем триместре беременности, задержка роста плода, один из видов положения плода в полости матки, тазовое предлежание, которое на приеме у акушера-гинеколога не всегда удается точно установить, — перечисляет патологии Виталий Кучеев.

Кроме того, по его мнению, УЗИ психологически помогает беременной женщине:

— Когда она видит, что с малышом всё в порядке, сердечко бьется, он правильно растет и развивается, то внутренне успокаивается, и беременность протекает более благоприятно.

Теперь будущие мамы будут делать УЗИ только два раза

Теперь будущие мамы будут делать УЗИ только два раза

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Реакция беременных

Жительница Новосибирска Екатерина Борисова сейчас ждет второго ребенка. Она тоже отмечает в этих изменениях как плюсы, так и минусы:

— Плюс, например, в том, что не нужно просто так для галочки посещать несколько раз того же лора. Это не имеет смысла, если нет хронических заболеваний и симптомов болезни. К тому же стало меньше обязательных приемов у гинеколога, ведь, если ничего не беспокоит, зачем в такое время ходить лишний раз по медучреждениям. Минус — в том, что отменили третий скрининг, который проводится после 30-й недели. У мам не осталось права выбора между бесплатным и платным. Теперь все будут вынуждены идти в платные клиники. Будем надеяться, что «УЗИ по показаниям» станут лазейкой и врачи все-таки будут давать направления. Но тут уже всё зависит от женской консультации и конкретного врача.

По мнению Екатерины Борисовой, третий скрининг отменили, потому что государство пытается следовать европейским тенденциям, так как во многих странах Европы нет третьего УЗИ:

— Но прежде, чем отменять скрининг, нужно было обучить наших врачей до уровня европейских специалистов и дать им новое оборудование в женские консультации. Вероятно, все-таки первая причина отмены — это склонить всех в сторону платной медицины и сэкономить бюджет. А третий скрининг для будущей мамы — это в первую очередь спокойствие, что ребенок в правильном положении, что всё нормально с кровотоком и что за время, которое прошло после второго скрининга, ребенок правильно развивался и у него не обнаружено никаких патологий.

Мнение юриста

Ведущий юрист компании «Финправ» Александра Хабарова говорит, что в России сейчас действуют много старых положений, правил и инструкций, которые были приняты еще в СССР, и медицина — не исключение.

Как правило, по ее словам, вносимые изменения касаются расширения или ограничения списка регулярных осмотров, вариации перечня причин для искусственного прерывания беременности, технического оснащения кабинетов и так далее. Сами изменения вносятся достаточно часто.

В этом случае предыдущий документ, например, действовал восемь лет. К плюсам юрист относит появление новых форм и бланков. К минусам — уже перечисленные ранее снижение частоты медосмотров, исключение обязательного осмотра оториноларингологом, снижение числа скрининговых исследований.

— Это уменьшает в разы возможность выявить патологию, противопоказание, вовремя назначить необходимый поддерживающий курс. Здесь, помимо здоровья матери и ребенка, затрагивается аспект возможной ответственности врача, «пропустившего» что-то опасное. При тщательном, более частом, обследовании степень выявления риска выше. Беременность — непростой процесс и требует тщательного наблюдения, даже если внешне будущая мать чувствует себя хорошо. Здесь больше точка зрения не столько юриста, сколько потенциального пациента, тщательно относящегося к своему здоровью и здоровью ребенка, — говорит Александра Хабарова.

Юрист считает, что обсуждение этого приказа отвлекает от другого возможного нововведения, которое касается прерывания беременности

Юрист считает, что обсуждение этого приказа отвлекает от другого возможного нововведения, которое касается прерывания беременности

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Александра Хабарова считает, что эти изменения отвлекают от другого потенциально опасного документа — о показаниях к прерыванию беременности. Проект документа сейчас на стадии обсуждений.

— В частности, хотят сократить ряд причин для прерывания беременности, среди них были как достаточно серьезные заболевания матери, так и патологии плода. Для сравнения: в действующем законодательстве более 98 причин для прерывания беременности, в потенциально новом — чуть больше 30. Кроме того, новый порядок предусматривает принятие решения о прерывании беременности консилиумом в каждом случае и на любом сроке, а не только лечащим врачом. Документ появился среди законопроектов в начале зимы и сразу же вызвал резонанс. На стадии общественных голосований 10 тысяч женщин проголосовали против его принятия и только 38 — за, — говорит юрист.

Многие, по словам Александры Хабаровой, усматривают в этом прямое нарушение прав женщин — государство лишает их возможности распоряжаться своим телом.

— Если проект будет утвержден, то на свет появятся тысячи неспособных к жизни детей, увеличится показатель детской и материнской смертности (в том числе от нелегальных абортов), возрастет число детей-отказников, а также учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В свете событий, происходящих в Польше (полный запрет абортов), люди опасаются, что в нашей стране может произойти то же самое. Однако из-за такой реакции населения и ряда депутатов Минздрав фактически отказался от своей идеи. Документ на стадии обсуждений, но есть надежда, что в таком виде его всё же не примут, — надеется юрист.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске лечат беременных с коронавирусом.

Татьяна Жорник — врач — акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук. Ирина Гордеева — акушер-гинеколог «Здравицы». Виталий Кучеев — врач УЗИ высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением УЗД центров семейной медицины «Здравица». Александра Хабарова — ведущий юрист компании «Финправ».

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Минздрав РФУЗИбеременныегинекологискринингюристакушерство
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