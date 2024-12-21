Начало продажи «Тройки» и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска 20 декабря

Ежедневно происходят десятки событий. Некоторые из них собирают всё общественное внимание, другие же остаются практически незамеченными. НГС выбрал пять самых интересных новостей Новосибирска за 20 декабря.
«Как там твои девочки?»: матери ОбьГЭСа рассказали о борьбе с похотливым соседом — его задержали после погони за детьми
В Новосибирске задержали 28-летнего К. — его заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Жители микрорайона ОбьГЭС рассказали корреспонденту НГС, что мужчина стал для них настоящим кошмаром, и это подозрение — уже не первое. Подробности — в материале НГС.
В Новосибирске началась продажа карт «Тройка» — когда перестанут работать ЕТК
В Новосибирске 20 декабря анонсировали начало продаж транспортных карт «Тройка» в отделениях Сбербанка. Карты стоят от 80 до 300 рублей. Цена зависит от дизайна. Также транспортный оператор ООО «СберТройка» сообщил, как можно будет пополнить социальные транспортные карты в Новосибирске.
Водитель снес двух человек на Кирова и скрылся — он объявлен в розыск
В Новосибирске 20 декабря водитель сбил двух пешеходов, когда ехал со стороны Дунайской в направлении Лобова. Новосибирцы пересекали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска. По данным ведомства, авария произошла в 08:00 на улице Кирова, 270 в Октябрьском районе. Теперь полицейские ищут очевидцев происшествия и водителя.
20-летняя девушка за рулем Mercedes насмерть сбила женщину под Новосибирском
В Новосибирской области в Искитиме погибла 69-летняя женщина. Ее сбила на Mercedes-Benz S500 20-летняя девушка. ДТП произошло около дома 9а микрорайона Подгорного. Оказалось, что пожилая сибирячка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
«Потратил на крипту»: в Новосибирске управляющий магазином «Ярче» вынес 3 миллиона из супермаркета
В Новосибирске вынесли приговор по делу о хищении более трех миллионов рублей из сейфа супермаркета в микрорайоне Северо-Чемском. Фигурантом оказался управляющий магазином «Ярче». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком три года и возложением дополнительных обязанностей. Мужчине также предстоит возместить фирме сумму причиненного ущерба.