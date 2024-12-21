Начало продажи «Тройки» и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска 20 декабря

День был богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно происходят десятки событий. Некоторые из них собирают всё общественное внимание, другие же остаются практически незамеченными. НГС выбрал пять самых интересных новостей Новосибирска за 20 декабря.

«Как там твои девочки?»: матери ОбьГЭСа рассказали о борьбе с похотливым соседом — его задержали после погони за детьми

В Новосибирске задержали 28-летнего К. — его заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Жители микрорайона ОбьГЭС рассказали корреспонденту НГС, что мужчина стал для них настоящим кошмаром, и это подозрение — уже не первое. Подробности — в материале НГС.

В Новосибирске началась продажа карт «Тройка» — когда перестанут работать ЕТК

В Новосибирске 20 декабря анонсировали начало продаж транспортных карт «Тройка» в отделениях Сбербанка. Карты стоят от 80 до 300 рублей. Цена зависит от дизайна. Также транспортный оператор ООО «СберТройка» сообщил, как можно будет пополнить социальные транспортные карты в Новосибирске.

Водитель снес двух человек на Кирова и скрылся — он объявлен в розыск

В Новосибирске 20 декабря водитель сбил двух пешеходов, когда ехал со стороны Дунайской в направлении Лобова. Новосибирцы пересекали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска. По данным ведомства, авария произошла в 08:00 на улице Кирова, 270 в Октябрьском районе. Теперь полицейские ищут очевидцев происшествия и водителя.

20-летняя девушка за рулем Mercedes насмерть сбила женщину под Новосибирском

В Новосибирской области в Искитиме погибла 69-летняя женщина. Ее сбила на Mercedes-Benz S500 20-летняя девушка. ДТП произошло около дома 9а микрорайона Подгорного. Оказалось, что пожилая сибирячка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

«Потратил на крипту»: в Новосибирске управляющий магазином «Ярче» вынес 3 миллиона из супермаркета