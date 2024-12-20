«Как там твои девочки?»: матери ОбьГЭСа рассказали о борьбе с похотливым соседом — его задержали после погони за детьми

Последняя выходка мужчины вызвала резонанс Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» / «ВКонтакте»











Вечером 17 декабря в Новосибирске задержали 28-летнего К. — его заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Жители микрорайона ОбьГЭС рассказали корреспонденту НГС, что мужчина стал для них настоящим кошмаром, и это подозрение — уже не первое. Подробности — в этом материале.

«Хороший мальчик, никого не трогает»

Во дворе шестиэтажного дома на улице Приморской сложно встретить тех, кто не знает К. Недавно его забирали на лечение. Месяц назад он вернулся. Обычно он ходит по улице в сопровождении своей матери, но едва ли можно сказать, что она его как-то сдерживает. Скорее, берет огонь на себя.

— У нее барабанные перепонки лопнули, она оглохла от постоянных избиений, вокруг глаз расчесы, как будто он пытается ей глаза выцарапать. Зубов нет. Он на нее орет днём и ночью — в любое время, — рассказывает соседка семьи. — Стены тонкие, слышимость хорошая. Кричит всякие непотребства, вроде того: «Ах, ты, сука! Иди сюда, я тебя сегодня только один раз трахал». Он даже может ее на улице у всех на глазах избить. Толкнет ее в сугроб, а потом еще ногами запинает.

За помощью женщина почти никогда не обращается, лишь однажды после многодневного избиения, невольными свидетелями которого были соседи, она бросила в окно записку: попросила прохожих вызвать полицию. Но приехавшим сотрудникам правоохранительных органов заявила, что это была просто семейная ссора.

Соседям она объясняет, что приступы у ее сына случаются от любого стресса: положительного или отрицательного. Корреспонденту НГС связаться с матерью К. не удалось: ни один из ее номеров не доступен.

Дом, где живет К. Источник: Борис Юринов / 2ГИС











Отец К. в семье не живет, но соседям знаком. Когда они пытаются с ним поговорить, попросить, чтобы оказал какое-то влияние на семью и отправил сына в учреждение закрытого типа, он делает вид, что не понимает темы разговора.

— Он говорит, что его сын — хороший мальчик, никого не трогает, — возмущаются соседи.

Мужчина на звонок корреспондента НГС ответил, но, услышав, что речь пойдет о его сыне, сбросил вызов. С тех пор «абонент временно заблокирован».

Еще одна жительница дома К. вспомнила, что из окон «нехорошей» квартиры с регулярностью вылетают входные двери, предметы мебели, а однажды мужчина прицельно кидал в детей во дворе стеклянными банками.

Соседи К. в беседе с корреспондентом НГС припоминают и другие истории, но мы приводим лишь те, свидетелями которых собеседники были сами. Жители говорят, что неоднократно обращались в полицию, жаловались даже в районную администрацию и детскому омбудсмену. Надежда Болтенко подтвердила НГС, что аппарат уполномоченного взял ситуацию на контроль.

«Облизывался и говорил, что ему не хватает женского внимания»

В очередной раз жители ОбьГЭС взбунтовались и начали массово рассылать обращения во все инстанции после инцидента, случившегося на прошлых выходных.

15 декабря двое школьников — брат и сестра — пошли на каток в спортивный комплекс «Энергия». По пути их нагнал незнакомец и предложил девочке пообщаться.

— Они ему отказали, но он настаивал, говорил, что «ничего страшного», — рассказала мать ребят Анна. — Он спрашивал, где они живут, уверял, что просто хочет пообщаться. Дети сообразили и быстро побежали в магазин, там их продавщица защитила, спрятала.

По словам Анны, сами дети плохо помнят, что конкретно он от них хотел, но продавец пересказала матери то, что услышала и увидела, — К. продолжал настаивать на своем даже при взрослом человеке.

— Он конкретно на них смотрел, облизывался и говорил, что ему не хватает женского внимания, — уточнила Анна. — Дети на такие детали, возможно, то ли не смотрели, то ли от испуга не обратили внимания.

Женщина написала заявление в полицию и нашла других, таких же как она, матерей, которые мечтают больше никогда не встречать на своей улице этого человека.

«Ну, не сочиняйте»

Ребенок Марии тоже пострадал от действий соседа — он увидел, как К. занимался самоудовлетворением.

— У них второй этаж, но ни штор, ни жалюзи нет — у них даже мебели нет, он все в свое время выкинул в окно, — рассказала Мария НГС. — Мы шли с ребенком, а К. стоял на широком подоконнике и мастурбировал. Я поговорила с ПДН, мне сказали, что тут есть состав преступления, так как ребенок видел половой член. Я написала заявление, но ребенка опросить я не даю, потому что не предоставляют психолога. А я не понимаю, насколько это будет корректно — пятилетнего ребенка на такой предмет опрашивать без психолога.

Разговор с отцом К. ни с чему не привел Источник: предоставлено жителями дома

Женщина попыталась поговорить с отцом К., но тот в очередной раз заявил, что его сын не опасен. Мария напомнила, что он избивает свою мать, но такого уже давно не было, возразил мужчина.

— Я говорю, что он к детям приставал. Он отвечает: «Я с ним поговорил, он сказал, что хотел просто пообщаться». Я говорю, что он ходит и в открытую мастурбирует на детей. На что он ответил: «Ну, не сочиняйте».

«Красивые растут, я смотрю на них»

Татьяна пытается добиться, чтобы К. изолировали, с 2017 года. Знакомство с одиозным соседом состоялось, когда он в очередном приступе агрессии начал бросать вещи из окон. Татьяна чаще остальных писала на него заявления в полицию, делала замечания, пыталась поговорить с родителями буяна.

Он ее хорошо знает и регулярно пытается как-то задеть. Например, здоровается и заводит разговор о ее собственных детях — у женщины две дочери.

— Он мне говорит: «Как там твои девочки, растут?» Я отвечаю: «Растут». Старшей у меня 12 лет, младшей 9 лет, — рассказывает Татьяна. — Он продолжает: «Красивые растут, я смотрю на них». Я трясу кулаком перед ним: «Только подойди». Он в лицо улыбается и отвечает: «Ну мне старшая твоя уже неинтересна, она уже большая. А вот маленькая у тебя ничё такая, хорошенькая».

Недвусмысленные намеки К. позволял себе и в отношении самой Татьяны. Женщина рассказывает, что вообще К. издевается над всеми, кто его боится. Может преследовать в темноте девушек, дышать в спину и ставить им щелбаны.

В мае 2023 года К. все-таки забрали на «скорой» Источник: предоставлено жителями дома











Хуже всего, по словам Татьяны то, что К. не признают недееспособным. Семья отказывается это делать — вместо лечебницы его отправляют к бабушке, прячут его там на пару недель, а потом он возвращается.

На этот раз соседи рассчитывают, что он не вернется — хотя бы в ближайшее время. Его задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В СУ СКР по Новосибирской области это подтвердили. Источник НГС уточнил, что эпизод, заинтересовавший следователей, произошел не в конце прошлой недели, а ранее.