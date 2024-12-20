В Новосибирске началась продажа карт «Тройка» — когда перестанут работать ЕТК

В Новосибирске сегодня, 20 декабря, должна начаться продажа транспортных карт «Тройка». Купить их можно будет в отделениях Сбербанка.
Карты ЕТК перестанут работать с 1 января, и в этот же день начнут работать «Тройки». А пока у жителей Новосибирской области есть 11 дней, чтобы купить новую транспортную карту. Изначально в «СберТройке» сообщали, что стоить карты будут от 80 до 300 рублей. Цена зависит от дизайна.
Если у вас на ЕТК остались деньги, то вернуть их можно в Центре обслуживания транспортных карт на Красном проспекте, 161. Социальные карты менять не нужно.
Замена транспортного оператора началась с 9 декабря. Все подробности о переходе на «Тройку» НГС собирает в одном сюжете.
Многодетная мать из Новосибирска не смогла пополнить социальную транспортную карту после замены транспортного оператора на ООО «СберТройка». Как рассказала НГС Екатерина П., сначала она обратилась в МУП «Пассажиртрансснаб» — там ее направили в «СберТройку».