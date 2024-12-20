В Новосибирске началась продажа карт «Тройка» — когда перестанут работать ЕТК

Карты начнут работать в Новосибирске с 1 января Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске сегодня, 20 декабря, должна начаться продажа транспортных карт «Тройка». Купить их можно будет в отделениях Сбербанка.

Карты ЕТК перестанут работать с 1 января, и в этот же день начнут работать «Тройки». А пока у жителей Новосибирской области есть 11 дней, чтобы купить новую транспортную карту. Изначально в «СберТройке» сообщали, что стоить карты будут от 80 до 300 рублей. Цена зависит от дизайна.

В Новосибирске «Сбер» сменил «Золотую корону» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Если у вас на ЕТК остались деньги, то вернуть их можно в Центре обслуживания транспортных карт на Красном проспекте, 161. Социальные карты менять не нужно.

Замена транспортного оператора началась с 9 декабря. Все подробности о переходе на «Тройку» НГС собирает в одном сюжете.