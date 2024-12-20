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Дороги и транспорт «Тройка» в Новосибирске В Новосибирске началась продажа карт «Тройка» — когда перестанут работать ЕТК

В Новосибирске началась продажа карт «Тройка» — когда перестанут работать ЕТК

Карты стоят от 80 до 300 рублей

2 151
22 комментария

Карты начнут работать в Новосибирске с 1 января

Источник:

В Новосибирске сегодня, 20 декабря, должна начаться продажа транспортных карт «Тройка». Купить их можно будет в отделениях Сбербанка.

Карты ЕТК перестанут работать с 1 января, и в этот же день начнут работать «Тройки». А пока у жителей Новосибирской области есть 11 дней, чтобы купить новую транспортную карту. Изначально в «СберТройке» сообщали, что стоить карты будут от 80 до 300 рублей. Цена зависит от дизайна.

В Новосибирске «Сбер» сменил «Золотую корону»

Источник:

Если у вас на ЕТК остались деньги, то вернуть их можно в Центре обслуживания транспортных карт на Красном проспекте, 161. Социальные карты менять не нужно.

Замена транспортного оператора началась с 9 декабря. Все подробности о переходе на «Тройку» НГС собирает в одном сюжете.

Если вы приобрели карту «Тройка», расскажите об это редакции.

Звоните8-923-157-00-00
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Многодетная мать из Новосибирска не смогла пополнить социальную транспортную карту после замены транспортного оператора на ООО «СберТройка». Как рассказала НГС Екатерина П., сначала она обратилась в МУП «Пассажиртрансснаб» — там ее направили в «СберТройку».

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Новосибирск Тройка Карты Общественный транспорт
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Комментарии
22
Гость
33 минуты
Продалжается передел собственности, новосибирцев вытесняют москвичи.
Гость
32 минуты
А вы думали, чт о Травников защищает интересы новосибирцев?
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