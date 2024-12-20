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Криминал «Потратил на крипту»: в Новосибирске управляющий магазином «Ярче» вынес 3 миллиона из супермаркета

«Потратил на крипту»: в Новосибирске управляющий магазином «Ярче» вынес 3 миллиона из супермаркета

Мужчина признал вину, ему назначили условный срок

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8 комментариев

Мужчина признал вину

Источник:

В Новосибирске вынесли приговор по делу о хищении более 3 миллионов рублей из сейфа супермаркета в микрорайоне Северо-Чемской. Фигурантом оказался управляющий магазином «Ярче», сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

В судебном заседании установили, мужчина получил должность управляющего магазином «Ярче» в Кировском районе в октябре 2022 года — его назначил руководитель организации «Камелот-А», которая вледеет сетью. Супермаркет расположен на улице Комсомольская, 4.

— В период с марта по апрель 2024 года Юрченко О.И., находясь на рабочем месте, используя ключ от сейфа, находящего в его рабочем кабинете, систематически изымал наличные денежные средства в общей сумме 3 237 123 рубля 56 копеек, — сказано на сайте суда.

Деньги принадлежали ООО «Камелот-А», крупной суммой сибиряк распорядился по своему усмотрению. Уточняется, что в судебном заседании сам фигурант вину в преступления признал. Он указал, что потратил деньги на покупку криптовалюты.

Сибиряка признали виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей.

Мужчине, по данным суда, также предстоит возместить фирме сумму причиненного ущерба. НГС обратился в «Ярче» с просьбой предоставить комментарий.

Недавно стало известно, что в Новосибирске перед судом предстанет мужчина, который избил молотком посетителя цветочного магазина. Потасовка произошла в августе.

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Комментарии
9
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
8 минут
Сёдни тама была сплошная школолошка и сэпэтэушники чипсы да газировку купляли, один тама стоял у кассы жлоб под 1,80 и килограмм наверно 100-120, ат ниво пасло вот этой....фуятиной-нимытой мужичятиной....фупрям рядом с тким стояць было...
Гость
9 минут
А как он 56 копеек то увёл?
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