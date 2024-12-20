Водитель снес двух человек на Кирова и скрылся — он объявлен в розыск

Авария произошла утром 20 декабря Источник: ГАИ Новосибирска











В Новосибирске 20 декабря водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Теперь полицейские ищут очевидцев происшествия.

Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска. По данным ведомства, авария произошла в 08:00 часов на улице Кирова, 270 в Октябрьском районе.

Водитель на автомобиле ехал со стороны Дунайской в направлении Лобова, когда сбил двух пешеходов. Новосибирцы пересекали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— После совершения ДТП неустановленный водитель с места происшествия скрылся, — сказано в сообщении.

Сейчас силовики ищут очевидцев ДТП. Всех, кто владеет информацией о происшествии, просят сообщить по адресу: улица Станционная, 24/1, кабинет № 18 отделение розыска полка ДПС УМВД России по Новосибирску, по телефону 232-23-35 или номеру дежурной части ПДПС 232-23-51.