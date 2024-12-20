НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

южн.

 751мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Дороги и транспорт Когда социальные транспортные карты в Новосибирске можно будет пополнить через «Тройку» — ответ «Сбера»

Когда социальные транспортные карты в Новосибирске можно будет пополнить через «Тройку» — ответ «Сбера»

С 20 декабря данные пользователей должны быть переданы новому оператору

1 442
19 комментариев

Новосибирцев беспокоит неопределённость: вырастут ли тарифы, заменят ли им карты, останется ли возможность пересадок

Источник:

Новый транспортный оператор ООО «СберТройка» с 20 декабря получит данные пользователей социальных проездных, после карты можно будет пополнять. Об этом НГС сообщили в ответ на запрос о ситуации с многодетной матерью, которая не смогла пополнить социальную карту.

— Идет конвертация действующих карт из оффлайн в онлайн для поддержки их ООО «СберТройка». Конвертация будет идти до 20 декабря действующим вендором. Соответственно, 20 декабря информация по этим картам будет передана в «СберТройку», и после этого их можно будет пополнять в «Сбербанке» на январь 2025 года, — объяснили в пресс-службе ООО «СберТройка».

Новосибирцев предупредили о новых способах пополнения транспортных карт

Источник:

Также читатели НГС сообщают, что сегодня в новосибирском метро появилось объявление о том, что работа терминалов «Квартоплат» для пополнения ЕТК остановлена. Оплатить обслуживание социальной карты на 2025 год можно в отделениях и банкоматах «Сбера», а также через мобильное приложение банка. ЕТК, «Карту школьника» и «Карту студента» можно пополнить в МУП «Пассажиртрансснаб» на Красном проспекте, 161, в кассах метрополитена и пунктах приема платежей «Тагма-Плюс».

Накануне НГС писал, как многодетная мать из Новосибирска не смогла пополнить социальную транспортную карту после замены оператора на ООО «СберТройка». Как рассказала НГС Екатерина П., сначала она обратилась в МУП «Пассажиртрансснаб» — там ее направили в «СберТройку».

Разъяснения пресс-службы оператора касаются работы социальных транспортных карт — их не нужно будет менять. Тем временем ЕТК перестанут работать с 1 января, и в этот же день начнут подключать «Тройки». А пока у жителей Новосибирской области есть 11 дней, чтобы купить новую транспортную карту. Изначально в «СберТройке» сообщали, что они будут стоить от 80 до 300 рублей. Цена зависит от дизайна.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Тройка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
ПРО
26 минут
"начнут подулючат «Тройки»" - дада , именно подлЮчат!
bollo
22 минуты
пока похоже на то, что в новогоднюю ночь и 1 января народ будет оплачивать все наличкой, готовьтесь. ну и ваши данные, как обычно, поступят в продажу на черном рынке)
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Саша,37

Elena,49

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление