Когда социальные транспортные карты в Новосибирске можно будет пополнить через «Тройку» — ответ «Сбера»

Новосибирцев беспокоит неопределённость: вырастут ли тарифы, заменят ли им карты, останется ли возможность пересадок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый транспортный оператор ООО «СберТройка» с 20 декабря получит данные пользователей социальных проездных, после карты можно будет пополнять. Об этом НГС сообщили в ответ на запрос о ситуации с многодетной матерью, которая не смогла пополнить социальную карту.

— Идет конвертация действующих карт из оффлайн в онлайн для поддержки их ООО «СберТройка». Конвертация будет идти до 20 декабря действующим вендором. Соответственно, 20 декабря информация по этим картам будет передана в «СберТройку», и после этого их можно будет пополнять в «Сбербанке» на январь 2025 года, — объяснили в пресс-службе ООО «СберТройка».

Новосибирцев предупредили о новых способах пополнения транспортных карт Источник: читатель НГС











Также читатели НГС сообщают, что сегодня в новосибирском метро появилось объявление о том, что работа терминалов «Квартоплат» для пополнения ЕТК остановлена. Оплатить обслуживание социальной карты на 2025 год можно в отделениях и банкоматах «Сбера», а также через мобильное приложение банка. ЕТК, «Карту школьника» и «Карту студента» можно пополнить в МУП «Пассажиртрансснаб» на Красном проспекте, 161, в кассах метрополитена и пунктах приема платежей «Тагма-Плюс».

Накануне НГС писал, как многодетная мать из Новосибирска не смогла пополнить социальную транспортную карту после замены оператора на ООО «СберТройка». Как рассказала НГС Екатерина П., сначала она обратилась в МУП «Пассажиртрансснаб» — там ее направили в «СберТройку».