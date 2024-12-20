20-летняя девушка за рулем Mercedes насмерть сбила женщину под Новосибирском

ДТП произошло поздно вечером Источник: ГАИ по Новосибирской области











В Новосибирской области в Искитиме погибла 69-летняя женщина. Ее сбила на «Mersedes Benz S500» 20-летняя девушка.

Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, вчера, 19 декабря, около 21 часа девушка-водитель Mersedes ехала по Юбилейному проспекту в Искитиме в направлении микрорайона Южного. Около дома 9а микрорайона Подгорного девушка наехала на 69-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщину-пешехода доставили в городскую больницу Искитима, где от полученных травм она скончалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.