НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

1 м/c,

сев.

 751мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Происшествия 20-летняя девушка за рулем Mercedes насмерть сбила женщину под Новосибирском

20-летняя девушка за рулем Mercedes насмерть сбила женщину под Новосибирском

Погибшая переходила дорогу вне пешеходной зоны

3 617
38 комментариев

ДТП произошло поздно вечером

Источник:

В Новосибирской области в Искитиме погибла 69-летняя женщина. Ее сбила на «Mersedes Benz S500» 20-летняя девушка.

Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, вчера, 19 декабря, около 21 часа девушка-водитель Mersedes ехала по Юбилейному проспекту в Искитиме в направлении микрорайона Южного. Около дома 9а микрорайона Подгорного девушка наехала на 69-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщину-пешехода доставили в городскую больницу Искитима, где от полученных травм она скончалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, в котором погибла водитель легкового автомобиля.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Искитим ДТП Пешеход
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Есличё
30 минут
не угадала бабуля... не было у неё карт-бланша на бессмертие
отец Кабани
24 минуты
- От куда у 20-летней девушки Mersedes Benz S500? - Заработала...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление