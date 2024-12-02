Жесткое ДТП с двумя погибшими и погоня на левом берегу: главные события Новосибирска 1 декабря

День был богат на события Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. Уследить за всем просто невозможно, что-то обязательно останется без внимания. Редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей за 1 декабря.

Под Новосибирском сгорели склады — видео с места пожара

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском сгорели производственно-складские здания. Огонь распространился по всей площади. На месте пожара развернули штаб, в тушении участвовал 41 специалист, 11 единиц техники. На ликвидацию открытого горения потребовалось более двух часов.

«Всё против людей»: продавцы покидают популярную ярмарку на Большевистской — некоторые работали там больше 10 лет

В здании городской социальной ярмарки на Большевистской один за одним закрываются отделы. Покупатели беспокоятся, что скоро она совсем прекратит свое существование. Корреспонденты НГС пообщались с продавцами, покупателями и представителями администрации и попытались разобраться, что там происходит, действительно ли в скором времени ярмарка может закрыться и какие трудности испытывают торговцы.

«Летел по встречке, а за ним шесть экипажей»: полицейские устроили погоню в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска 1 декабря произошла настоящая погоня. Двое парней пытались скрыться на «Тойоте Камри» от 10 экипажей полиции. По предварительной информации ГАИ, молодые люди похитили автомобиль. Нарушителей задержали.

Порвало на части: автомобиль на скорости влетел в столб в Ленинском районе Новосибирска — очевидцы сообщают о погибшем

Днем 1 декабря на улице Титова произошло страшное ДТП — автомобиль «Субару» на большой скорости влетел в столб и разорвался на части. В пресс-службе ГАИ пояснили, что водитель управлял автомобилем без прав. Около дома 253/1 по улице Титова он не справился с управлением и въехал в световую опору. В результате ДТП двое пассажиров погибли, а водителя госпитализировали.

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