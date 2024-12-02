НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-19°

пасмурно, без осадков

ощущается как -23

1 м/c,

южн.

 754мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Деды Морозы собрали подарки
Проблемы популярной ярмарки
Кто строит новую Россию
Что ждем медиков-целевиков
Копим на будущее
Выходки школьников
Автохамы недели
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Город Жесткое ДТП с двумя погибшими и погоня на левом берегу: главные события Новосибирска 1 декабря

Жесткое ДТП с двумя погибшими и погоня на левом берегу: главные события Новосибирска 1 декабря

НГС выбрал пять самых интересных новостей

309
Написать комментарий

День был богат на события

Источник:

Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. Уследить за всем просто невозможно, что-то обязательно останется без внимания. Редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей за 1 декабря.

Под Новосибирском сгорели склады — видео с места пожара

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском сгорели производственно-складские здания. Огонь распространился по всей площади. На месте пожара развернули штаб, в тушении участвовал 41 специалист, 11 единиц техники. На ликвидацию открытого горения потребовалось более двух часов.

«Всё против людей»: продавцы покидают популярную ярмарку на Большевистской — некоторые работали там больше 10 лет

В здании городской социальной ярмарки на Большевистской один за одним закрываются отделы. Покупатели беспокоятся, что скоро она совсем прекратит свое существование. Корреспонденты НГС пообщались с продавцами, покупателями и представителями администрации и попытались разобраться, что там происходит, действительно ли в скором времени ярмарка может закрыться и какие трудности испытывают торговцы.

«Летел по встречке, а за ним шесть экипажей»: полицейские устроили погоню в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска 1 декабря произошла настоящая погоня. Двое парней пытались скрыться на «Тойоте Камри» от 10 экипажей полиции. По предварительной информации ГАИ, молодые люди похитили автомобиль. Нарушителей задержали.

Порвало на части: автомобиль на скорости влетел в столб в Ленинском районе Новосибирска — очевидцы сообщают о погибшем

Днем 1 декабря на улице Титова произошло страшное ДТП — автомобиль «Субару» на большой скорости влетел в столб и разорвался на части. В пресс-службе ГАИ пояснили, что водитель управлял автомобилем без прав. Около дома 253/1 по улице Титова он не справился с управлением и въехал в световую опору. В результате ДТП двое пассажиров погибли, а водителя госпитализировали.

В центре Новосибирска зажгли новогоднюю иллюминацию — 9 волшебных фото

Вечером 1 декабря в Новосибирске включили праздничную иллюминацию на пешеходной улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по новогодним локациям и запечатлел сверкающие украшения.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Погоня Пожар Полиция МЧС Новости Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Женя,56

Лена,46

Марина,47

Маша,43

Сергей,34

Николай,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление