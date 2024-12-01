Угнали машину и украли вещи: полиция раскрыла подробности погони за «Тойотой Камри» в Новосибирске

В машине находилось двое парней Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Полиция раскрыла подробности погони 10 экипажей за автомобилем «Тойота Камри» в Новосибирске. По данным ГУ МВД региона, двух парней подозревают в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудникам Госавтоинспекции поступила ориентировка на автомобиль «Тойота Камри». В ней ехали двое парней, которых подозревают в грабеже.

— По предварительной информации, молодые люди с применением физической силы похитили у гражданина автомобиль и личные вещи, — сообщили в ГУ МВД по региону.

В результате погони полицейские остановили транспортное средство, двоих парней задержали. Сейчас их доставили в отдел полиции для разбирательств.

Очевидцы погони сообщают, что лихач угонял от сотрудников ГАИ по левому берегу, его заметили возле «Сан-Сити», в Горском микрорайоне, на улице Ватутина, а по итогу поймали у дома на улице Котовского, 47.