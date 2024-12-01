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Происшествия Угнали машину и украли вещи: полиция раскрыла подробности погони за «Тойотой Камри» в Новосибирске

Угнали машину и украли вещи: полиция раскрыла подробности погони за «Тойотой Камри» в Новосибирске

Лихач гонял по левому берегу

2 100
20 комментариев

В машине находилось двое парней

Источник:

Полиция раскрыла подробности погони 10 экипажей за автомобилем «Тойота Камри» в Новосибирске. По данным ГУ МВД региона, двух парней подозревают в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудникам Госавтоинспекции поступила ориентировка на автомобиль «Тойота Камри». В ней ехали двое парней, которых подозревают в грабеже.

— По предварительной информации, молодые люди с применением физической силы похитили у гражданина автомобиль и личные вещи, — сообщили в ГУ МВД по региону.

В результате погони полицейские остановили транспортное средство, двоих парней задержали. Сейчас их доставили в отдел полиции для разбирательств.

Очевидцы погони сообщают, что лихач угонял от сотрудников ГАИ по левому берегу, его заметили возле «Сан-Сити», в Горском микрорайоне, на улице Ватутина, а по итогу поймали у дома на улице Котовского, 47.

Недавно сотрудники полиции пустились в погоню за лихачом на каршеринге на Красном проспекте.

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Комментарии
20
Боцман1973
28 минут
10 экипажей??? Боевиков американских пересмотрели!!!
Гость
16 минут
Молодцы Полицейские что их поймали. Здоровые лбы , вместо того, что бы трудится занимались криминалом!
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