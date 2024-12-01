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Происшествия Под Новосибирском сгорели склады — видео с места пожара

Под Новосибирском сгорели склады — видео с места пожара

Пожарные более двух часов ликвидировали открытое горение

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17 комментариев

Пожар произошел сегодня, 1 декабря

Источник:

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском сгорели производственно-складские здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным спасателей, здания, которые сгорели, предположительно, с деревянной продукцией. Огонь распространился по всей площади. На месте пожара развернули штаб, в ликвидации участвовали 41 специалист, 11 единиц техники.

— На ликвидацию открытого горения потребовалось более двух часов. Работы по проливке и разбору обгоревших конструкций продолжаются, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник:

Информация о пострадавших в пожаре не поступала.

Если вам что-либо известно о случившемся пожаре, расскажите об этом редакции НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство.

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Пожар Огонь Кольцово Склады
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Комментарии
17
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