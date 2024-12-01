Под Новосибирском сгорели склады — видео с места пожара

Пожар произошел сегодня, 1 декабря Источник: телеграм-канал «МЧС Новосибирской области»











В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском сгорели производственно-складские здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным спасателей, здания, которые сгорели, предположительно, с деревянной продукцией. Огонь распространился по всей площади. На месте пожара развернули штаб, в ликвидации участвовали 41 специалист, 11 единиц техники.

— На ликвидацию открытого горения потребовалось более двух часов. Работы по проливке и разбору обгоревших конструкций продолжаются, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: телеграм-канал «МЧС Новосибирской области»

Информация о пострадавших в пожаре не поступала.