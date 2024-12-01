Под Новосибирском сгорели склады — видео с места пожара

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском сгорели производственно-складские здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным спасателей, здания, которые сгорели, предположительно, с деревянной продукцией. Огонь распространился по всей площади. На месте пожара развернули штаб, в ликвидации участвовали 41 специалист, 11 единиц техники.
— На ликвидацию открытого горения потребовалось более двух часов. Работы по проливке и разбору обгоревших конструкций продолжаются, — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Информация о пострадавших в пожаре не поступала.
Недавно в дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство.