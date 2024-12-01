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Происшествия Один погиб, двое в больнице: появилось видео смертельной аварии на улице Титова в Новосибирске

Один погиб, двое в больнице: появилось видео смертельной аварии на улице Титова в Новосибирске

В ГАИ уточнили, что водитель не имел водительского удостоверения

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Автомобиль разорвало пополам

Источник:

Днем 1 декабря на улице Титова произошло страшное ДТП — автомобиль «Субару» на большой скорости влетел в столб и разорвался на части. Как сообщили в пресс-службе региональной ГАИ, один человек погиб, а двое попали в больницу.

На кадрах видно, как автомобиль врезался в столб

Источник:

— В 15:40 43-летний водитель, не имеющий водительское удостоверение, ехал на «Субару» по улице Титова со стороны улицы Порт-Артурская в сторону улицы Бийской. В пути следования, напротив дома 253/1 по улице Титова, не справился с управление и совершил наезд на световую опору, — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП 32-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителя автомобиля и второго 32-летнего пассажира госпитализировали.

На месте ДТП работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее под Новосибирском автомобиль влетел в забор. Момент ДТП попал на видео.

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11
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