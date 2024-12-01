«Всё против людей»: продавцы покидают популярную ярмарку на Большевистской — некоторые работали там больше 10 лет

На социальную ярмарку любят ездить пенсионеры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В здании городской социальной ярмарки на Большевистской один за одним закрываются отделы. Покупатели недовольны таким положением вещей и беспокоятся, что скоро она совсем прекратит свое существование. Корреспонденты НГС отправились на ярмарку, пообщались с продавцами, покупателями и представителями администрации и попытались разобраться, что там происходит, действительно ли в скором времени она может закрыться и какие трудности испытывают торговцы. Подробности — в нашем репортаже.

«Закрываются одна за другой»

Таких пустующих боксов на ярмарке не много, штук шесть Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На городской социальной ярмарке, расположенной по адресу улица Большевистская, ​ 131 к2 в последнее время закрываются то одна, то другая торговые точки. Это не устраивает покупателей — они привыкли покупать продукты там и не хотят менять своих привычек.

— Что случилось с социальной ярмаркой на Большевистской? Почему там один за другим закрываются торговые точки? Аптечный киоск, «Хлебная столица», закрылись «Милково» и «Очарование» с вкуснейшей выпечкой! Буквально недавно закрылись два рыбных павильона. И до слёз обидно, что закрылся «Кирзинский СПК», — возмутилась происходящим читательница НГС, пожелавшая остаться анонимной. — Что происходит? Администрация создаёт сложные условия? Или нет выгоды и заинтересованности у продавцов?

Вход на ярмарку напоминает рынки 90-х Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Оценивая обстановку на месте, можно смело сказать: чтобы ездить за продуктами на эту социальную городскую ярмарку, нужно располагать большим количеством времени и быть мобильным. Она расположена хоть и близко к центру города, но вдали от станции метро «Речной вокзал» и прочих благ цивилизации в этом районе.

Чтобы попасть в здание, человеку неопытному придется поплутать по соседним промзонам. Водитель такси долго не мог смекнуть, куда нужно ехать, чтобы попасть на место. Невзрачный заезд со стороны Большевистской не помог, и таксист увез нас окольными путями мимо гаражей и каких-то стройплощадок ко входу, расположенному с внутренней стороны здания.

На ярмарке есть своя «доска объявлений» Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Ярмарка выглядит как типичный торговый ряд из 1990-х. Незамысловатое оформление в постсоветском стиле, собственная доска объявлений с акциями, списком точек и вакансий. В продуктовых точках тоже стандартный набор рынков из прошлого: колбаса, хлеб, мясо, овощи и фрукты, бакалея, «молочка». Есть пустующие боксы, всего штук шесть. Несмотря на рабочее время, здесь толпятся люди. Из плюсов: у каждого продавца бейдж с именем и отчеством — хороший посыл для вежливого общения.

Продавец Татьяна Ивановна работает на ярмарке недавно и уверяет, что слухи о закрытии — ложные.

— Остановка рядом, центр рядом, к нам едут даже с того берега, издалека, привыкли к нам. Сейчас народу, можно сказать, нет- это вас утром не было. Утром тут очередищи, я все время смеюсь: приходят с утра и встают в очередь. Сначала бегом-бегом за молочком, потом оттуда идут ко мне — и дальше, — рассказала она. — После сегодняшнего утра у меня до сих пор голова кружится. До обеда в очереди стоят. Я уже думала, такие времена прошли, когда в очередях надо стоять подолгу. Но работать мне тут нравится — комфортно и спокойно.

Продавцы отмечают: с утра люди стоят тут в огромных очередях Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











При этом Татьяна Ивановна признала, что для ярмарки покупателей тут все равно маловато. Она объясняет это общим снижением покупательской способности в последнее время.

— Денег меньше, и как-то стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне. Поэтому, наверное, и иссяк народный поток, — рассудила продавец.

Люди привыкли покупать товары тут Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











На вопрос о том, почему какие-то отделы на ярмарке закрываются, Татьяна Ивановна отвечает уклончиво.

— Я вам наговорю сейчас лишнего… У администрации, продавцов и поставщиков порой не сходятся мнения по поводу цен, — аккуратно замечает наша собеседница.

«Всё потрошат»

Продавцам работать тут комфортно, но закрытие точек пугает их Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Кабинет администрации находится неподалеку, и все продавцы как под копирку сообщают, что у них все прекрасно.

— По утрам тут очень большой поток людей, а сейчас, можно сказать, никого нет. После трех часов мы вообще уже отдыхаем, я книгу читаю, — призналась продавец мясного отдела Елена. — Люди сюда идут хорошо, потому что цены низкие, а за качеством очень тщательно следят. У нас ходит ветеринарная служба, с утра проверяют документы, всё потрошат, всё наизнанку выворачивают. У нас всегда всё свежее, никогда не бывает вчерашнего товара — запас товарный всегда только на один день. Лично у нашей фирмы свои цеха, мы сами мясо разделываем, сами коптим. Все остатки я сдаю на склад по вечерам и дальше оно уходит на переработку. Люди это знают.

Цены на говяжье мясо на ярмарке Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Цены на ярмарке действительно демократичные. Например, в мясном отделе свиную рульку можно приобрести за 180 рублей, фарш — за 350. Атрикот, грудинка и ребра стоят по 303 рубля. Набор для бульона — 50 рублей.

Елена отмечает: некоторые производители действительно покидают точки, но она уверена, что этому есть логическое объяснение.

— Если мясных отделов, например, несколько, то «молочки» было пять — часть и закрылись. Так же и с хлебными. Ну, объективно их было многовато, — считает Елена.

А это — цены на свинину Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Всем довольна и миловидная продавец овощей и фруктов Наталья. Отдел женщины украшен живописными корзиночками, фрукты аккуратно расфасованы по пакетам.

— Шикарно у нас все, люди едут к нам, все покупают. Ярмарке уже лет 14, наверное. Все хорошо. Цены дешевле рыночных, работаем, стараемся. Все местное, импортов всяких у нас нет, — позитивно отметила женщина.

Продавец фруктов и овощей украшает свой отдел Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В разговор встревает еще один предприниматель из точки по соседству Андрей. Ему работать на ярмарке тоже нравится. Хотя он признал, что проблемы были.

— Одно время, наверное, лет пять назад собирались закрываться: проблема была с арендой, но потом все решилось. Сейчас работаем и работаем, закрываться не планируем, — заверил сибиряк.

Женщина любит место, в котором работает Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В соседнем помещении ярмарки в основном торгуют одеждой, а еще есть огромный полупустой зал с мебелью и отделы с мелочами и хозяйственными предметами. Продавцы отдела, в котором торгуют семенами, искусственными елками и различными товарами для быта тоже всем довольны. Обеих женщин зовут Еленами. Они отмечают: за покупками приходят люди разных возрастов, но чаще пенсионеры.

— К нам покупатели хорошо идут. Есть перепады, конечно: у людей есть деньги — они идут, денег нет — тогда ждут пенсию, ждут зарплату, — объяснили собеседницы.

«Хотим, чтобы ярмарка жила»

В рядах подальше от продуктов продавцы тревожатся за судьбу ярмарки сильнее Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В самом отдаленном уголке ярмарки торгуют одеждой и домашним текстилем. Милая продавец Неля сама выходит на разговор, заприметив бейдж с надписью «пресса».

— Мы вас очень ждали, — сразу заявила она. — Держится у нас тут все на пенсионерах, ходят сюда люди годами — мы как семья. Все друг друга знают, все с друг другом общаются. Девчата все работают, все хорошо. Но есть и проблемы: сейчас вот аптеку у нас закрыли, и это очень плохо. Отдел шоколадной фабрики тоже закрылся. Хлеб, молоко. Каждый день приходим и узнаем, что кто-то закрывается — это все тревожит нас. Нужно разобраться, нужно, чтобы мэр или губернатор навел тут порядок. Мы хотим, чтобы ярмарка жила, чтобы люди работали, а покупатели приходили. Так и напишите!

Продавцы и покупатели уверены: в ситуации на ярмарке должны разбираться власти Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











К ней присоединяются продавцы из соседних точек, а также постоянные покупатели. Все они знают друг друга не один день и признались, что в последнее время чувствуют тревогу.

— Места у нас тут бесплатные, и мы не имеем права цены повышать. Власти мониторят Октябрьский рынок и супермаркеты, и нам высчитывают цену из расчета соццены в супермаркете минус 20%. Но никто не учитывает, что в том же супермаркете картофель самый дешевый стоит гнилой и его никто не берет, а у нас все продукты высокого качества, но цены мы должны держать низкие, — объяснила предпринимательница Дина.

Покупатели тоже тревожатся из-за закрытия павильонов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Одна из постоянных покупательниц, поздоровавшись с продавцами, тоже посчитала важным высказаться: если ярмарки не станет, она вообще не знает, куда ей ходить. Ее поддержала другая покупательница.

— Мы детям к школе покупали тут подарки всегда сладкие, а сейчас отдел с шоколадом ушел. Теперь люди идут и не могут найти, где купить недорогие конфеты к Новому году. Порой продукты дешевые на прилавке, но не очень хорошие. Я бы больше заплатила, но, чтобы качество было высокое, — поделилась переживаниями постоянная покупательница.

Возле входа, по словам продавцов, мало парковочных мест Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Еще два продавца догнали журналистов НГС в одном из проходов. В последнее время, рассказали они, складывается ощущение, что работа на этой социальной ярмарке — квест с препятствиями.

— Парковочная площадка маленькая: с утра поставщики приезжают, паркуются, а людям-покупателям негде уже ставить машины. Два маршрута сюда отменили, с улицы Добролюбова теперь не уехать — как людям добираться, непонятно. Раньше пешеходная зона нормальная была, а сейчас поставили надземный пешеходник. И как бабушки и дедушки с колясками должны по нему лазить? Они теперь, естественно, меньше товаров берут. Все против людей. Они сейчас все на Маркса едут на ярмарку. Там все красиво и все хорошо, — вздыхают женщины, делясь проблемами.

«Ничего подобного»

В администрации ярмарки рассказали, что одни торговцы покидают территорию, но на их место всегда приходят новые Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Представители администрации ярмарки заверили корреспондентов НГС, что все разговоры о закрытии — не более, чем слухи.

— Ничего подобного: одни закрываются, другие открываются, сейчас с несколькими новыми ИП мы на стадии переговоров — это естественно, — объяснила управляющая ярмаркой Антонина Леновская. — С годами, конечно, уменьшилось количество покупателей, потому что в ковид очень много людей унесло — у нас же в основном пожилые люди посещают ярмарку. А так все хорошо. Закрылись только те точки, у которых закрылись сами предприятия.

Корреспондент НГС также направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать недовольства работой ярмарки со стороны продавцов и покупателей. Ответ будет опубликован после получения.