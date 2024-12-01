Порвало на части: автомобиль на скорости влетел в столб в Ленинском районе Новосибирска — очевидцы сообщают о погибшем

Днем 1 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. На улице Титова около дома № 253/1 автомобиль Subaru Impreza влетел в столб. От удара машину разорвало на две части. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водитель «Субару» дрифтовал на дороге, но не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору. Свидетели также сообщают, что в ДТП погиб пассажир.
На опубликованных кадрах видно, что на месте работает реанимация и скорая помощь.
Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.
Ранее полиция устроила погоню за «Тойотой Камри» в Новосибирске.