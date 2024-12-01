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Происшествия Порвало на части: автомобиль на скорости влетел в столб в Ленинском районе Новосибирска — очевидцы сообщают о погибшем

Порвало на части: автомобиль на скорости влетел в столб в Ленинском районе Новосибирска — очевидцы сообщают о погибшем

На месте работают скорая и реанимация

7 741
93 комментария

Свидетели говорят, что водитель не справился с управлением

Источник:

Днем 1 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. На улице Титова около дома № 253/1 автомобиль Subaru Impreza влетел в столб. От удара машину разорвало на две части. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Источник:

По словам очевидцев, водитель «Субару» дрифтовал на дороге, но не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору. Свидетели также сообщают, что в ДТП погиб пассажир.

На опубликованных кадрах видно, что на месте работает реанимация и скорая помощь.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Ранее полиция устроила погоню за «Тойотой Камри» в Новосибирске.

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ДТП Врезался в столб Скорая помощь Реанимация Новосибирск
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Комментарии
93
Avatarus
1 час
Видимо сильно торопился в итоге успел, хорошо что других за собой не потянул.
иккенхисацу
1 час
Субару,дрифтовать-вывод закономерен,хорошо что невиновных не покалечил.
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